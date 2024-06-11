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Rus mahkemesi çocuğun savaş yanlısı şapkasını eleştiren adama 3 yıl hapis cezası verdi

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Rus mahkemesi çocuğun savaş yanlısı şapkasını eleştiren adama 3 yıl hapis cezası verdi
Rus mahkemesi çocuğun savaş yanlısı şapkasını eleştiren adama 3 yıl hapis cezası verdi

Bölge savcılarının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Urallar bölgesindeki bir mahkeme, savaş yanlısı şapka takan bir çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle bir adamı üç yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Sverdlovsk Bölge Savcılığına göre, Yekaterinburg'daki Oktyabrsky Bölge Mahkemesi Alexander Neustroev'i “sosyal bir gruba karşı nefretle motive edilmiş şiddet tehdidiyle işlenen holiganlıktan” suçlu buldu.

Neustroev, Nisan 2023'te militarist Z sembollü şapka takan 11 yaşındaki bir çocuğa “şapkanı götüne sok, geri zekalı” dedikten sonra tutuklanmıştı. Kolluk kuvvetleri tutuklamanın ardından Neustroyev'in özür dilediği bir video yayınladı.

Neustroyev başlangıçta “holiganlık” suçlamasıyla ceza mahkumiyeti yerine mahkeme kararıyla uzlaşmanın bir parçası olarak para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Rusya'daki savaş yanlılarının tepkisi üzerine savcılar Neustroyev hakkında yeni bir dava açacaklarını duyurdular.

Sverdlovsk Bölge Savcılığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, “Yeni inceleme sırasında mahkeme, soruşturmacının ceza davasının sonlandırılması ve para cezası verilmesi talebini reddetti ve ceza davasını soruşturma organının başkanına iade etti” denildi. 

Babasının Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında savaştığı bildirilen 11 yaşındaki çocuğa geçen yıl yerel yetkililer tarafından bir ödül verilmiş ve diğer okul çocuklarına tam ölçekli işgalin amaçları hakkında konuşmayı teklif etmişti.
 

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