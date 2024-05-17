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Polisi görünce kaçtı, çatı katında yakalandı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mohammed Fofanah yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polisi görünce kaçtı, çatı katında yakalandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın  ikametgahında uyuşturucu olduğu ve satışını yaparak para kazandığı bilgisini aldıklarını belirtti.

Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidilip, kapıyı çaldıklarını ve kapıyı açmadıklarını anlattı.

Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, kaçan zanlının aynı gün evinin iki mahalle uzağında bulunan bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

 Polis, zanlının konu uyuşturucu aranan bir şahıstan 13 Mayıs’ta 35 gram olarak 200 sterline aldığını ve 7 gramını iki kişiye 500 dolara sattığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, emareler analiz ve parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 24 Kasım 2022 yılından beridir ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonuçları ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç 

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