ABD'de Joe Biden yönetimi, esrarın yasal olarak "daha az zararlı maddeler" sınıfına sokulması için yasal adım attı.

Yönetimin teklifi, ülkede esrar kullanımına yönelik kısıtlamaların azaltılmasına yönelik son 50 yılın en büyük reform girişimi olarak görülüyor.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu teklifin önünde uzun bir onay süreci var. Planın resmi olarak duyurulmasının ardından kamuya görüş bildirmesi için 60 günlük bir süre verilecek.

Biden bu adımı "uzun süredir devam eden eşitsizliklerin giderilmesi için önemli bir gelişme" diye niteledi. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Biden, "Marihuanaya yönelik işe yaramayan yaklaşımımız nedeniyle birçok hayat başaşağı oldu. Bu gibi tarihsel hataları düzeltmekte kararlıyım" yazdı.