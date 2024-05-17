Erhan Arıklı: Dijital uçurumun kapanması için politika oluşturuyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü “kapsamında yaptığı açıklamada, “Dijital uçurumun kapanması için politika oluşturuyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, dijital uçurumun kapanması ve herkesin bu bilişim teknolojilerine eşit erişiminin sağlanması gerekliliğini kılavuz edinerek, politik oluşturduklarını söyledi.

Arıklı’nın mesajı şöyle:

“Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günü, Telekomünikasyon Dairesi'nde ve sektörde çalışanların katkılarını kutladığımız ve bilgi teknolojilerinin toplum üzerindeki etkilerini vurgulayan önemli bir gündür.

Telekomünikasyon, günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, iletişimde devrim niteliğinde değişimlere öncülük etmektedir. Mobil iletişim, internet erişimi, telekonferanslar ve daha fazlası, telekomünikasyon çalışanlarının çabaları sayesinde her zamankinden daha erişilebilir hale gelmiştir.

Günümüzde internet, mobil iletişim ve diğer dijital teknolojiler, bilgiye erişimimizi ve iletişim şeklimizi tamamen dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, ekonomik büyümeyi hızlandırmakta, pek çok alanında yenilikçi çözümler sunarak hayat kalitesini arttırmaktadır. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'nde, söz konusu teknolojilerin sunduğu fırsatları kutlarken, dijital uçurumun kapanması ve herkesin bu teknolojilere eşit erişiminin sağlanması gerekliliğini kılavuz edinerek, politikalarımızı oluşturuyoruz.

Telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması için çaba sarf eden yöneticiler, mühendisler, operatörler, teknisyenler ve diğer çalışanlar, telekomünikasyon sektörünün emekçileridir.

Bu nedenle telekomünikasyon sektöründeki çalışanların fedakarlıklarını, yenilikçi çabalarını ve topluma verdikleri değeri selamlamalı ve halk olarak takdir etmeliyiz.

Biz de politikalarımızı, halkımıza telekomünikasyon alanında çok daha iyi hizmet verilebilmesi için geliştiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Telekomünikasyon Dairemizin kapasitesini artırmak yanında fiber-optik iletişim altyapısı oluşturma yönündeki hazırlıklarımız tamamlamış bulunmaktayız.

Bu vesile ile geçmişte bu sektöre hizmet verenleri saygı ile anar, telekomünikasyon sektöründe çalışan tüm emekçilerin Dünya Telekomünikasyon Çalışanları Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.”