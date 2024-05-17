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Müzeler cumartesi günü ücretsiz gezilebilecek

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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 18 Mayıs Cumartesi günü tüm müzelerin ücretsiz olacağını söyledi.
Müzeler cumartesi günü ücretsiz gezilebilecek

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısı ile mesaj yayımladı.

Dünya kültür mirasının korunması, müzeciliğin tanıtılması ve müzelerin toplumsal gelişimdeki rolü konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile Uluslararası Müzeler Komitesi (International Council of Museums-ICOM) 18 Mayıs gününü Uluslararası Müze Günü (International Museum Day) olarak ilan etmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 18-24 Mayıs Müzeler Haftası olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü önderliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müzeler Haftası Dolayısı ile yaptığı açıklamada Lefkoşa’da çağdaş ve modern merkezi bir Arkeoloji Müzesi’nin açılması için gerekli girişimler yapıldığını, bu ihtiyacın kısa süre içerisinde giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sistematik kazısı devam eden Kaleburnu Kral Tepesi’nde açığa çıkarılan eski eserlerin sergilenebilmesi için, yine Kaleburnu köyünde Arkeoloji Müzesi açılması için çalışma yapıldığını anlatan Ataoğlu, Lefke’de bulunan Vasıf Palace’ın, Lefke Maden Müzesi olarak açılması çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Lefkoşa’da TİKA desteğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Mevlevi Tekke Müzesi’nin ise yeniden ziyarete açılması için çalışma yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, olanaklar çerçevesinde tüm müzeleri çağdaş duruma getirmek için uğraş verdiklerini de vurguladı.

Ataoğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda, Uluslararası Müze Günü olan 18 Mayıs günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne bağlı açık olan tüm müze ve ören yerlerinde giriş ücreti alınmayacağını ifade ederek, tüm halkın müzeleri ziyaret etmelerini istedi.

Ataoğlu Müzeler Haftası’nın, tüm müzecilerimize, müze çalışanlarımıza ve tüm halkımıza hayırlı olmasını da diledi.

MÜZELER HAFTASI DOLAYISI İLE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

1992 yılından beri her sene Uluslararası Müze Günü’nde ICOM tarafından farklı bir tema belirlenmektedir. Bu yıl, “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” olarak belirlenen temadan yola çıkarak Müzeler haftasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitici, araştırma ruhunu ortaya çıkacak ve farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. 

20 Mayıs 2024 Pazartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında, Lefkoşa’da Derviş Paşa Konağı Müzesi’nde İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimize yönelik olan, Dokuma Tezgahı’nın kullanımı, Sesta Yapımı,  Buğday Öğütme ve geleneksel çocuk oyunu Topaç kullanımı gibi Somut Olmayan Kültürel Mirasımızı simgeleyen Kıbrıs El Sanatlarının tarihsel süreci ve uygulamalı anlatımı yapılacaktır.

21 Mayıs Salı günü Lefkoşa ‘da Lüzinyan Evi Müzesi’nde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatro Sanatçısı Suzan Polat önderliğinde İlkokul 5. Sınıf öğrencilerine Tiyatro Etkinliği düzenlenecektir.

22 Mayıs Çarşamba günü Lefkoşa’da 15 Kasım 2023 tarihinde yeniden düzenlenerek ve geliştirilerek ziyaretçilere açılan Milli Mücadele Müzesi’nde Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerine yönelik Bilim Lefkoşa Atölyesi önderliğinde 7 farklı atölye çalışması (Çerçeve yapımı, kıbrıs haritası üzerinde Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerin yerleştirilmesi, basit hareket mekanızmalı tekne yapımı etkinliği, Geleneksel Türk mimarisinde kemer örneği yapımı, Kıbrıs haritası üzerinde müzeler arasında çizgi izleyerek gezen robot, bez çanta üzerine müze eserlerinin basımı, tahta çubuklarla cengiz topel uçağının tasarlanması), ve bunun yanında, ayni gün Güzelyurt’ta Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz başkanlığında Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik Müze eğitim çalışmaları yapılacaktır.

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