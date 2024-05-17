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Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Kaçak adamdan 2 çocuğa...

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Lefkoşa’da yan yana bulunan 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz ederek, cinsel istismar suçu işleyen 49 yaşındaki Oktay Tokgöz “Çocuğun Cinsel istismarı ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak “suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Kaçak adamdan 2 çocuğa...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 15.05.2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Pasa Caddesi üzerinde,  6 ve 7 yaşındaki çocuklara cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Emrah Turgal, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının Lefkoşa Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahalindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü ve zanlının suçu işlerken bariz bir şekilde görüldüğünü açıkladı. ,

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi

Emrah Turgal soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, alınacak ifadeler olduğunu, suçun infiale neden olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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