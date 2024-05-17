  • BIST 10643.58
  • Altın 2498.656
  • Dolar 32.2363
  • Euro 35.0716
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş

» »
ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeni acı bibermiş

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Canavar gördüm' dedi, odasından 60 binden fazla arı çıktı30 Nisan 2024 Salı 11:58
  • Biden Netanyahu ile görüştü, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi29 Nisan 2024 Pazartesi 22:40
  • Kargo iade paketine giren kedi yüzlerce kilometre uzağa uçtu29 Nisan 2024 Pazartesi 17:36
  • Filistin'e destek gösterilerinin sürdüğü Güney California Üniversitesinde mezuniyet töreni iptal edildi26 Nisan 2024 Cuma 23:54
  • ABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti26 Nisan 2024 Cuma 09:38
  • ABD'de Tiktok için geri sayım başladı25 Nisan 2024 Perşembe 10:30
  • ABD'nin Tennessee eyaletinde, okullarda personelin silahlanmasına izin veren tasarı kabul edildi24 Nisan 2024 Çarşamba 18:32
  • FBI: TikTok, Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağlıyor24 Nisan 2024 Çarşamba 13:42
  • ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı24 Nisan 2024 Çarşamba 10:47
  • TikTok, ABD'deki yasağı önlemek için mahkemelere gidecek22 Nisan 2024 Pazartesi 22:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti