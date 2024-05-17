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Üstel, ithal etin kaç paraya satılacağını açıkladı!

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Başbakan Ünal Üstel, katıldığı bir televizyon programında, donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin verilmesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Üstel, ithal etin kaç paraya satılacağını açıkladı!

Et fiyatlarını aşağıya çekmek için İspanya, Romanya ve Hollanda’dan teklif alındığını, yapılan değerlendirmelerden sonra Hollanda’da karar aldıklarını söyleyen Başbakan Üstel, bir yaşına kadar donmuş kemiksiz kuzu etinin kasaplarda kilosu 400 TL’den; yüzde 10 yağlı donmuş paketlenmiş dana kıymanın kilosunun ise 300 TL’den satılacağını söyledi.

Üstel, alınan bu karardan geri adım atılmayacağını belirterek, yerli üreticiye kuzu başı teşvik miktarının 800 TL’den 1100 TL’ye çıkarıldığını da hatırlattı.

Türkiye’den 14 milyar TL yardım

Hafta sonunda Ankara’ya giderek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 2024-2025 Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü üzerinde çalıştıklarını anlatan Başbakan Üstel, Türkiye’nin KKTC’ye 14 milyar TL yardım yapacağını açıkladı.

Üstel, öngörülen kaynak içinde Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması ve kablo ile elektrik projesinin başlatılmasına yönelik masrafların da yer aldığını kaydetti.

 

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