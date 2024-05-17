  • BIST 10540.91
  • Altın 2472.776
  • Dolar 32.2824
  • Euro 35.0451
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

El-Sen, Hayvan Üreticileri Birliği eylemine destek belirtti

» »
El-Sen, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 20 Mayıs Pazartesi günü başlatacağını duyurduğu eyleme destek belirtti.
El-Sen, Hayvan Üreticileri Birliği eylemine destek belirtti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin başlatacağı eylemle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tuğcu açıklamasında, Kıbrıslı Türkler’in bu ada üzerinde varlığını sürdürebilmesinin, üretimden ve kendi değerlerine sahip çıkmasından geçtiğine vurgu yaptı.

Tuğcu, “Hükümet her gün aldığı yeni bir siyasi kararla, tüm sektörleri teker teker daha da karanlığa itiyor, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilme çabalarımıza bir çelme daha takıyor. Bu politikalara karşı ya hep birlikte direneceğiz, ya da hep birlikte yok olacağız” diye konuştu.

El-Sen’in hep birlikte verilecek güçlü bir mücadeleye olan inancını yineleyen Tuğcu, bu bağlamda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylem kararını selamlayarak, desteğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel, ithal etin kaç paraya satılacağını açıkladı!17 Mayıs 2024 Cuma 10:55
  • Pazar günü Yenişehir trafik ışıklarında çalışma yapılacak17 Mayıs 2024 Cuma 10:54
  • Girne ve İskele'nin bazı bölgelerine bugün elektrik verilemeyecek17 Mayıs 2024 Cuma 08:06
  • Hava sıcaklığı 4 derece artacak17 Mayıs 2024 Cuma 08:05
  • OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu16 Mayıs 2024 Perşembe 20:38
  • Erhürman’dan Tatar’a: İraden yoksa istifa et!16 Mayıs 2024 Perşembe 17:06
  • NorthernLAND, DAÜ Kariyer Günleri’nde ilgi odağı16 Mayıs 2024 Perşembe 16:33
  • Gardiyanoğlu :Türkiye, KKTC'nin dış dünyaya açılan kapısı oldu16 Mayıs 2024 Perşembe 16:04
  • Girne ve İskele'de elektrik kesintisi olacak16 Mayıs 2024 Perşembe 16:03
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Yine cinsel saldırı...16 Mayıs 2024 Perşembe 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti