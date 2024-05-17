Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasadışı yollardan ülkeden çıkış yaptıkları tespit edildi!

Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan 10 Mayıs 2024'te tekneyle ayrılan ve geri dönmeyen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan'ın yasa dışı yollardan KKTC'den çıktıkları belirlendi; bu çıkışı sağlayan 3 kişi tutuklandı.

Günlerdir kayıp olduklarını duyurulan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasadışı yollardan ülkeden çıktıkları tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 10 Mayıs 2024 tarihinde kullanımlarındaki tekne ile ayrılan ve halen geri dönmeyen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasadışı yollardan ülkeden çıktıklarının tespit edildiği belirtildi.

Polis ayrıca, Akargöl ile Arslan’ın ülkeden yasadışı yollarla çıkış yapmalarına yardımcı olan 48 yaşındaki Y.Y., 25 yaşındaki O.T. ve 44 yaşındaki D.Ö.’nün tutuklandığını açıkladı