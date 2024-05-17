‘Yeşilim’ adlı tekneyle ortalıktan kayboldular… Polis 3 kişiyi tutukladı!

Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan 10 Mayıs 2024 tarihinde “Yeşilim” adlı tekneyle ayrılan ve geri dönmeyen Sıtkı Akargöl ve Emre Aslan soruşturması kapsamında tutuklanan 3 kişi bugün İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat polisi Ahmet Köse, Y.K, O.T. ve D.Ö’nün 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan zanlı Y.K’ya ait ‘Yeşilim’ adlı sürat teknesi ile Güzelyurt’ta sakin Sıtkı Akargöl ve KKTC’de turist olarak bulunan Emre Aslan’ın denize açılıp, KKTC’den yasa dışı yollarla kaçmalarına yardımcı oldukları gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Köse, zanlı Y.K. ile O.T’nin 11 Mayıs 2024 tarihinde gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu aktardı.

Köse, 16 Mayıs 2024 tarihinde zanlı D.Ö’nün evinde yapılan aramada birçok cep telefonu bulunduğunu belirterek, emare olarak alınan telefonların inceleneceğini kaydetti.

Tahkikat memuru Köse, zanlı D.Ö’nün Sıtkı Akargöl ile birlikte 2022 yılı içinde Güzelyurt’ta birçok kez insan kaçakçılığına ilişkin suç kayıtları bulunduğunu da söyledi.

Köse, “Her ne kadar zanlılar kayıp olan şahısların balığa gitmiş olduklarını iddia etseler de bizler insan kaçakçılığı üzerinde kayıp olduklarını düşünmekteyiz. Söz konusu tekne Girne bölgesinde insan kaçakçılığı vesilesiyle ilgili olarak bilinmesinden dolayı Kumyalı Limanı tercih edildiği düşünülmektedir” açıklamasını yaptı.

Alınacak birçok ifadeler olduğunu ve tahkikatın yeni başladığını aktaran Köse, zanlıların gönüllü olarak ifade vermediğini de belirtti.

Köse, zanlı D.Ö’nün kamere görüntüleriyle belirlendiğini, daha birçok kamera görüntüsünün incelenmesi gerektiğini söyledi.

Köse, tahkikatın selameti açısında zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederek, serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılıklarının var olduğunu bildirdi.

Savcı Ayşe Kaymak zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Çiğdem Güzeller de zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.