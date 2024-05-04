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12. Mormenekṣe Enginar Festivali başladı

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Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde “Enginar baş tacımız” sloganı ile düzenlenen 12. Mormenekşe Enginar Festivali, başladı.
12. Mormenekṣe Enginar Festivali başladı

Köy meydanında gerçekleştirilen kortejle başlayan festivalde, ilk kez dilek ağacına dilekler asıldı, ardından festival alanında etkinliklere yer verildi.

Açılışı yapılan 3 ayrı sergide Kıbrıs tarihinin geleceğe taşınması için özenle hazırlanmış el işleri sergileniyor. Alana kurulan standlarda gerek enginardan yapılan yiyecekler gerekse Kıbrıs kültürünü yansıtan ürünlerin satışı yapılıyor.

Üç gün sürecek festivalin kapanış gecesi olan Pazar akşamı ise, Türkiye’nin sevilen gruplarından Ayna sahne alacak.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe Enginar Festivali’nin açılışına katıldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, burada bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının milli bir kültürü olduğunu ve bu kültürün mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi.

Üretime büyük önem verdiklerini ifade eden Töre, üretimin korunması ve teşvik edilmesinin devlet ve hükümetin görevi olduğunu belirtti.

Töre, Enginar Festivali’nin KKTC’nde bir marka haline geldiğini vurgulayarak üreterek kazanacaklarını, çoğalacaklarını ve güçlü olacaklarını kaydetti.

“Ekonomik olarak da  sosyal olarak da güçlü bir devlet olmamız lazım” diyen Töre, alın terine her zaman önem vereceklerini dile getirdi.

Bu topraklar için verilen mücadelenin yerini alın teri ile yapılacak mücadelenin alması gerektiğine işaret eden Töre, emek veren herkese saygılarını sundu.

Töre, Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı.

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