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Ercan'da kokain... 2 kişi tutuklandı

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Ercan'dan ülkeye girmeye çalışan 2 kişinin valizinde uyuşturucu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Ercan'da kokain... 2 kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

 

03.05.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan C.K.(E-46) ve U.K.Ç.(E-51)’nin tasarruflarında bulunan valizlere, Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis tarafından valizlerinde yapılan aramada, toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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