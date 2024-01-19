ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Atölyeleri Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerini yeteneklerini keşfetmek için Atölyeler Haftasına davet ediyor.

Lise öğrencileri, 7-8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ücretsiz 9 kurs ve 12 atölye çalışmasına katılabilecek.

7-8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ARUCAD Atölyeler Haftası, 9 kurs ve 12 farklı atölye çalışmasından oluşuyor. 3 gün boyunca sürecek ve 4’er saatlik oturumlardan oluşan kurslara katılım gösteren öğrencilere sertifika verilecek. Kurslar, 3 gün boyunca her gün 09:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Atölye çalışmaları ise 2 saatlik 12 programı kapsıyor.

ARUCAD Atölyeler Haftasına tüm lise öğrencilerinin katılımı ücretsiz olurken, öğrenciler kurslardan katılım sertifikası alma hakkına sahip olacak. Katılacak öğrenciler, en fazla 1 kursa ve 3 atölyeye kayıt yapma hakkına sahip olacak.

Kurs ve atölye çalışmalarına katılarak yeteneklerini keşfetmek isteyen tüm lise öğrencileri daha fazla bilgi almak için (0533) 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından eğitim danışmanları ile iletişime geçebilir.

Kurs ve Atölye Çalışmalarıyla ilgili detaylı programı aşağıda bulabilirsiniz;

Kurs Programları

7-8-9 Şubat

Portfolyo Hazırlık

Deneysel Görsel Hikaye Anlatımı

Oyun Tasarımıyla Eğitim

Video Kolajı

Fotoğraf Çekimi ve Düzenleme

Sinemada Görsel Efektler

Tuval Üzerine Rölyef Uygulaması

Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı

Hareket ile Oyunlar

Atölye Çalışmaları

7-8-9 Şubat

7 Şubat 2024

Tişört Baskı Atölyesi

Renkli Camlarla Füzyon Tekniği

Makarna Kulesi Yapımı

Cam Ambalajlama Teknikleri

8 Şubat 2024

Graffiti Atölyesi

Renkli Camlarla Füzyon Tekniği

Eskiz Çiziminin Temelleri

Kartonla Tasarım

Ses Yürüyüşü

9 Şubat 2024