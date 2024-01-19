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ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Atölyeleri Başlıyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerini yeteneklerini keşfetmek için Atölyeler Haftasına davet ediyor.
ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Atölyeleri Başlıyor

 

 

Lise öğrencileri, 7-8-9 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ücretsiz 9 kurs ve 12 atölye çalışmasına katılabilecek.     

 

7-8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ARUCAD Atölyeler Haftası, 9 kurs ve 12 farklı atölye çalışmasından oluşuyor. 3 gün boyunca sürecek ve 4’er saatlik oturumlardan oluşan kurslara katılım gösteren öğrencilere sertifika verilecek. Kurslar, 3 gün boyunca her gün 09:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Atölye çalışmaları ise 2 saatlik 12 programı kapsıyor.

 

ARUCAD Atölyeler Haftasına tüm lise öğrencilerinin katılımı ücretsiz olurken, öğrenciler kurslardan katılım sertifikası alma hakkına sahip olacak. Katılacak öğrenciler, en fazla 1 kursa ve 3 atölyeye kayıt yapma hakkına sahip olacak.

 

Kurs ve atölye çalışmalarına katılarak yeteneklerini keşfetmek isteyen tüm lise öğrencileri daha fazla bilgi almak için (0533) 820 21 83 numaralı WhatsApp hattından eğitim danışmanları ile iletişime geçebilir.

 

Kurs ve Atölye Çalışmalarıyla ilgili detaylı programı aşağıda bulabilirsiniz;

 

Kurs Programları
7-8-9 Şubat

  • Portfolyo Hazırlık
  • Deneysel Görsel Hikaye Anlatımı
  • Oyun Tasarımıyla Eğitim
  • Video Kolajı
  • Fotoğraf Çekimi ve Düzenleme
  • Sinemada Görsel Efektler
  • Tuval Üzerine Rölyef Uygulaması
  • Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı
  • Hareket ile Oyunlar

 

Atölye Çalışmaları
7-8-9 Şubat

 

7 Şubat 2024

  • Tişört Baskı Atölyesi
  • Renkli Camlarla Füzyon Tekniği
  • Makarna Kulesi Yapımı
  • Cam Ambalajlama Teknikleri

 

8 Şubat 2024

  • Graffiti Atölyesi
  • Renkli Camlarla Füzyon Tekniği
  • Eskiz Çiziminin Temelleri
  • Kartonla Tasarım
  • Ses Yürüyüşü 

 

9 Şubat 2024

  • Stencil Atölyesi
  • Cebimdeki Sinema
  • Mekan Tasarımı
  • İç Mekan Tasarımı Teknikleri

 

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