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Hız, alkol, telefon.... Trafikte işlenmedik suç kalmadı

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Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucunda 3 sürücü tutuklanırken 49 araç ise trafikten men edildi.
Hız, alkol, telefon.... Trafikte işlenmedik suç kalmadı

Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,237 araç sürücüsü kontrol edildi ve 105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 8’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 458 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 3 araç sürücüsü tutuklanmış, 49 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

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