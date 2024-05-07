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İddia: Netanyahu gizli mektupla Hamas için Katar'dan para istedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılında, Katar'dan Hamas için para istediği, 'teröre fon sağlama' olarak değerlendirilmeyeceği yönünde garanti verdiği öne sürüldü.
İddia: Netanyahu gizli mektupla Hamas için Katar'dan para istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılara karşı tepkiler, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları, ülkede dinmeyen isyan derken bir kez de 'gizli mektup' nedeniyle köşeye sıkıştı. İsrail medyası, Netanyahu'nun 2018 yılında, Katar'a gizli bir mektup göndererek Hamas için para istediğini yazdı.

Netanyahu, Katar'dan 30 milyon dolar fon istedi

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, sadece birkaç kişi tarafından görüldüğü söylenen mektupta Netanyahu'nun Katar'dan Gazze'ye aylık 30 milyon dolar fon sağlamasını istediği ifade edildi.

Mektupta Netanyahu'nun Hamas'a sağlanacak fonun "bölgesel istikrarı koruyacağı ve insani krizi önleyeceğini söylediği" kaydedildi.

"Teröre fon sayılmayacak" garantisi verdi

Haberde, Katarlı yetkililerin daha fazla güvence talep etmesinin ardından ABD hükümetinin Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ve Doha'ya ilave bir mektup göndererek "Katar'a, Hamas'a fon sağlamanın teröre fon sağlama olarak değerlendirilmeyeceği garantisini verdiği" aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden habere ilişkin henüz bir cevap gelmediği belirtildi.

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