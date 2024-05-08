Hristodulidis’in Paskalya mesajında “çözüm” öne çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumartesi günü televizyonda yayımlanan Paskalya mesajında, ülkenin kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumartesi günü televizyonda yayımlanan Paskalya mesajında, ülkenin kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Hristodulidis ayrıca, istikrarsız jeopolitik ortamın uluslararası alanda ve bölgemizde öngörülemeyen bir senaryo yarattığını ve hükûmetin ilk andan itibaren ülkenin ekonomik istikrarını, iç güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda Kıbrıs’ın istikrar sağlayıcı rolünü vurgulamak için çalıştığını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlara, göçmenlere, kayıp yakınlarına ve tüm Kıbrıs halkına seslenen Hristodulidis, “ilk önceliğimin, üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde Kıbrıs sorununun çözümü için esaslı müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu” vurguladı.

Bu yönde “tüm gücüyle” çalıştığını belirterek, “vizyonunun” ve “önceliğinin” ” Birleşmiş Milletler kararları ve AB’nin ilke ve değerleri temelinde yeniden birleştirmek” olduğunu kaydetti.

Mevcut durumun “ülkemizin geleceği olamayacağını” yineledi. “Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler ve bu ülkenin tüm yasal sakinleri için öngördüğümüz gelecek bu değil” dedi.

Rum Lider ayrıca, çok boyutlu sorunlara rağmen, “izlediğimiz sorumlu ve ihtiyatlı politika” sonucunda ülke ekonomisinin “gelecek için daha da olumlu beklentilerle” bir kalkınma yörüngesinde kaldığına dair iyimserliğini dile getirdi. Bu stratejinin, nüfusun savunmasız gruplarını, orta sınıfı, hane halklarını, aynı zamanda işletmeleri, yaşlıları, tek ebeveynleri, büyük aileleri, engellileri ve “desteğimize ihtiyaç duyan herkesi” desteklemeyi amaçlayan, “insan odaklı hedefli bir sosyal politika uygulamamıza” olanak sağladığını da sözlerine ekledi.

Hristodulidis ayrıca, göç, konut, artan enerji maliyetleri ve cesur kurumsal reformlara devam etme ihtiyacının, hükûmetin “kalıcı ve uygulanabilir çözümler için bütüncül bir yaklaşım temelinde, metodik olarak” üzerinde çalıştığı temel alanlar olduğunu söyledi.

Hükûmetin, araştırma, inovasyon ve teknolojiye daha fazla dayalı olacak şekilde ekonominin üretim tabanını genişletmek için çalıştığını, aynı zamanda “hükûmetimiz için daha iyi bir yarının ana temelleri olan” eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım yaptığını söyledi.

Rum Lider, herkese “Mutlu Paskalyalar” dileyerek konuşmasını sonlandırdı.