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Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu

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Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı.
Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu

Rusya Devlet Başkanlığı yemin törenine, Federasyon Meclisi, Duma ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 600 davetli katıldı.

Rus televizyon kanallarının canlı yayınla verdiği törende Putin, Rusya Anayasası kitapçığı üzerine elini koyarak yemin etti.

Putin, törende yaptığı konuşmada, kendisini tekrar seçen vatandaşlara teşekkür ederek, Rus halkının çıkarlarının ve güvenliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Rus vatandaşları, ülkenin rotasının doğru olduğunu teyit etti. Bu, ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz anda büyük önem taşıyor." diyen Putin, şöyle devam etti:

"Bu zor dönüm noktasını gururla aşacağımızdan, daha da güçleneceğimizden ve kalkınmayla ilgili hedefleri gerçekleştirme yönündeki uzun vadeli planları ve büyük ölçekli projeleri mutlaka hayata geçireceğimizden eminim. İnsanların korunması öncelikli. Yüzlerce yıllık aile değerlerine ve geleneklerine verilen desteğin, kamusal ve dini birlikleri, siyasi partileri ve hükümetin her kademesini birleştirmeye devam edeceğinden eminim."

 

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

 

"Batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmiyoruz"

Birçok ülkeyle iyi ilişki kurma niyetinde olduklarını belirten Putin, şunları kaydetti:

"Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız. Bu ülkeler, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onlar, ileride de Rusya'nın gelişimini engellemeye, saldırganlık siyasetini sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecek, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacak? Seçim onların."

Çok kutuplu dünya düzeninin, eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulması yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Putin, bu nedenle ülkesinin, sosyal ve siyasi sisteminin her türlü zorluk ve tehditlerine karşı güçlü olması gerektiğini vurguladı.

 

Putin 6 yıl daha görev yapacak

 

Putin'in yemin törenine, Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı.

Yemin töreninin ardından 30 pare top atışı yapıldı. Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Alayının geçidini takip etti ve ardından Kremlin'deki Blagoveşçenskiy Katedrali'ndeki geleneksel ayine katıldı.

Rusya'da martta yapılan devlet başkanı seçiminde yüzde 77,49 katılımla oyların yüzde 87,28'ini alan Putin, 6 yıl daha görevde kalacak.

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