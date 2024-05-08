KTAMS ve KAMU-İŞ Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak

KTAMS ve KAMU-İŞ, cezaevindeki grevin önemsenmemesi sebebiyle 10.30'da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), saat 10.30’da Başkanlık önünde basın açıklaması yapacak.

Sendikalar yaptıkları açıklamada, cezaevinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için başlatılan grevin 29’uncu gününe gelinmesine rağmen hükümetin somut bir adım atmadığını söyledi.

KTAMS ve KAMU-İŞ'ten yapılan açıklama şöyle:

“Merkezi Cezaevinde yaşanmakta olan teknik personel eksikliği sorunun çözülmesi için defalarca yapmış olduğumuz girişimlerden hiçbir sonuç alınmaması üzerine KTAMS ve KAMU-İŞ olarak Cezaevinde başlatmış olduğumuz grevin üzerinden 29 gün geçmiştir.

Başbakanın sorumsuz ve duyarsız tutumunu protesto etmek için sendikalarımız yarın saat 10:30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.”