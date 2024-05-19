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LAÜ’de “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri düzenleniyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde yerli ürünler etkinliği LAÜ kampüsünde düzenlendi. Etkinlikte Lefke’nin simgesi olan portakal filelerde dağıtıldı.
LAÜ’de “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri düzenleniyor

 

Kurulan stantlarda Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları taze portakal suları, öğrencilere ikram edildi. Büyük beğeni toplayan etkinlikte ayrıca Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağında hazırlanan portakallı kekler de öğrencilere sunuldu. 

Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Meliha Bektaş: 2. sınıf Diş Hekimliği Bölümü öğrencisiyim. Lefke Bölgesinin taze sıkılmış portakal suyunu bizlere ikram eden üniversitemize teşekkür ederiz. 

Mehmet Ali Akçil: Fizyoterapi Bölümü öğrencisiyim. LAÜ’de 3’üncü yılım. Üniversitemizin böylesi etkinlikleri yoğun ders tempomuzda bizleri motive ediyor. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Farkımız LAÜ’lü olmak. Yerel ürünleri destekliyoruz.

Murat Aksoy: 3. sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Lefke’nin portakalını çok beğeniyorum. Güne portakal suyu ve portakallı kek ile başladım. Etkinliğe katkı koyan herkese çok teşekkür ederim. 

Grace Gwiza: Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Lefke’ye özgü bir ürünü tatmaktan çok mutluyum. 

Fatma Nur Kerküt: 2. sınıf Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağında yapılan kek anne keki tadındaydı, arkadaşlarımla çok beğendik. 

Anointing Amanambu: Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam günleri kapsamında bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Ders arasında sağlıklı ve keyifli bir mola yaptık.  

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