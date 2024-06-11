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LAÜ, 31. Dönem Mezuniyet Törenini 13 Haziran’da Kutluyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 13 Haziran 2024 tarihinde Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Diplomaların verilmesi ve kep atma töreninin ardından mezuniyet kokteyli ile program sona erecek.
LAÜ, 31. Dönem Mezuniyet Törenini 13 Haziran’da Kutluyor

LAÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 13 Haziran’da yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 31’inci dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 13 Haziran 2024 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

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