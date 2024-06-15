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LAÜ’de diploma sevinci yaşandı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı mezunları 13 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı.
LAÜ’de diploma sevinci yaşandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı mezunları 13 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen görkemli törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

LAÜ mezuniyet gecesi yoğun katılım ile gerçekleşti

Törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan 1752 mezun verdi.

Arıklı: LAÜ benim için gerçekten büyük bir öneme haiz

  Törendeki konuşmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “LAÜ benim için gerçekten büyük bir öneme haiz. LAÜ şu anda KKTC’deki üniversitelerden en başarılı, huzur, sükunun ve hiçbir problemin yaşanmadığı bir üniversite. LAÜ’nün KKTC’ye kazandıracağı daha çok şeyler var. LAÜ’nün başarılı çalışmalarından dolayı LAÜ Yönetimini, Rektörünü ve çalışanlarını kutluyorum” diyerek sözlerinin devamında öğrencilere seslendi. Arıklı, “Değerli öğrenciler bugün yeni bir hayata başlıyorsunuz. Bu üniversitede kazanacağınız deneyimler, özgüven ve elde ettiğiniz diploma size hayatınızda çok büyük destek olacak ve eminim ki LAÜ’yü nasıl başarı ile bitirdiyseniz bundan sonraki hayatınızda karşılaşacağınız sıkıntıları da aynı başarı ile çözeceksiniz ve kendinize yeni bir hayat kuracaksınız. LAÜ’yü tercih ettiğiniz için size ve sizleri okutan ailelerinize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hocanın: KKTC’nin yükseköğrenim alanı yaklaşık 40 yıldır iyi üniversitelerin katkısıyla çok iyi bir duruma geldi

  Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da törendeki konuşmasında, “Burada olmaktan son derece memnuniyet duymaktayım. KKTC’nin yükseköğrenim alanı yaklaşık 40 yıldır iyi üniversitelerin katkısıyla çok iyi bir duruma geldi. Eğitimde kalite ve araştırma yönünde önemli gelişmeler kaydetti. Dolayısıyla, yükseköğrenim alanımızın daha da ileriye gitmesi için elbette ki tüm üniversitelere, akademik personele ve denetçi kuruluş olarak bizlere görevler düşmektedir. Biz de bu görevlerimizi layıkıyla yapmak için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz” diyerek değerli mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Öztürk: LAÜ’deki görevimden büyük onur ve gurur duyuyorum

   LAÜ’de 3 buçuk yıldır görevde olduğunu belirten LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ise, hayatında birçok görev icra ettiğini LAÜ’de geçirmekte olduğu dönemi bütün görevlerinin üzerinde görerek büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti. Öztürk mezunlara seslenerek, “Sizlerin de mezun olduğunuz bu güzide üniversitemizden hayata atılırken eminim ki ileriki günlerde iyi ki Lefke Avrupa Üniversitesi’nde eğitim görmüşüm diyeceğinizi ümit ederek hepinizi yeni yaşamınızda yeni yolculuğunuzda mutlu olacağınız işler yapmak dileğiyle uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun. Hepiniz bizim birer fahri temsilcimiz olun” dedi.

Yükselen: LAÜ KKTC’nin son yıllarda en fazla güvenilen üniversitesi olarak öne çıkmaktadır

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen konuşmasında, “Ülkelerimizin ve hepimizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlere yapılan yatırımın, yatırımların en önemlisi olduğunun bilinciyle, bugüne kadar mezun ettiğimiz 75 farklı ülkeden 23000’in üzerinde nitelikli mezunlarımıza bu yıl da 31. Dönem mezunlarını ekliyoruz. Sevinç ve gurur dolu bu günde, bizlerle birlikte olduğunuz ve mutluluğumuzu paylaştığınız için siz değerli konuklara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Yükselen, LAÜ’nün gerçekçi ve doğru hedeflere yönelik uygulanan başarılı stratejiler sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son yıllarda en fazla güvenilen üniversitelerden bir tanesi olarak öne çıktığını belirterek, “Büyük ideallerle, büyük hedefler koyarak çıktığınız bu yolculuğa bir LAÜ mezunu olarak bir adım önde başlayacağınıza, kendiniz, aileniz ve toplumunuz için önemli başarılar elde edeceğinize olan inancım tamdır” dedi.

Mezunlar LAÜ ailesine teşekkürlerini ilettiler

  Mezunlar adına konuşan İnci Yüzgülen  ve Ifeoluwa Sımeon Adebowale de LAÜ’lü olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, kendilerine eğitim hayatları boyunca destek olan akademisyenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

  Konuşmaların ardından onur konuklarının üstün başarı gösteren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam eden tören programında, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisi yer aldı. Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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