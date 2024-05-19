Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Gıda Güvenliği Eğitimi” yoğun katılımla gerçekleşti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde, 14 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, tüm belediyelerin zabıta ve sağlık personelinin katılımına açık olarak düzenlendi. Toplantıya Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri de katıldı. Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı da olan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy; gıda zincirinin her aşaması ile ilgili süreçlerde hijyen denetimleri ve gıda güvenliği standartlarıyla ilgili bilgiler aktardı. Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen eğitimin sonunda yüzey ve ellerdeki mikroorganizmaları ölçmeye yönelik malzemelerle hijyen kontrolü pratiği yapıldı.

Toplum sağlığını koruma açısından kritik bir role sahip hijyen ve gıda güvenliği denetimleri konusunda belediye çalışanlarının tecrübelerinin ve bilgilerinin pekiştirilmesi hedeflenen eğitimde, çalışanların, hijyenik uygulamaları benimsemesi ve gıda güvenliği standartlarını bilimsel olarak daha derinlemesine anlamaları amaçlandı.

Eğitimde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimi ve gıda güvenliği, gıda ile tüketiciye taşınabilecek hastalıkları ele alan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy, denetimler sırasında doğru iletişimin gücü ve düzenli kontrollerin halk sağlığının korunmasındaki rolü konuları hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Amcaoğlu: “Bilgilendirme toplantıları, belediye çalışanlarının bu alandaki bilgi ve yeteneklerini güçlendirmek adına büyük önem taşıyor.”

İnsanların sağlığını direkt olarak etkileyen bu konunun ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bu tarz bilgilendirici etkinliklerin devamı için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Amcaoğlu, “Bu tür eğitimler ve bilgilendirme toplantıları, belediye çalışanlarının bu alandaki bilgi ve tecrübelerini güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Gıda güvenliği kaidelerinin doğru şekilde uygulanması, sadece işletmelerin başarısı için değil, aynı zamanda tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için de hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy’a da teşekkür etti.

Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy, denetimlerde dikkat edilmesi gereken önemli detaylara vurgu yaptı!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada yaklaşık 600 milyon yani neredeyse her 10 kişiden 1’inin her yıl ‘tehlikelerle bulaşmış gıda tüketerek’ hastalandığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy, gıdalara bulaşan tehlikelerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel olmak üzere üç grup altında toplandığını söyledi. Gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği yönetiminin etkinliğini ölçmek için bazı temel analizler yapılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Ulusoy, “Bu ölçme, izleme, önleme analizleri sayesinde işletmelerdeki yüzey ve ekipman temizlik durumu, çalışan hijyeni, su mikrobiyolojik yükü, hava mikrobiyolojik yükü ve son ürün mikrobiyolojik kalitesi sorgulanıyor” şeklinde konuştu. Denetimlerde dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylara da vurgu yapan Doç. Dr. Ulusoy, “İşletme gıda hijyeni denetimleri kapsamında, girişler, pencereler, duvar, zemin gibi altyapı yapı elemanlarının uygunluğu, personel hijyeni ayrıca gıda ile temas edebilecek malzeme ve alet-ekipman hijyenine özen gösterilmesi gerekiyor. Tüm bu teknik detayların yanı sıra denetimlerde etkili iletişim de çok önemlidir” dedi.