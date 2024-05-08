Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'dan İsrail - Gazze açıklaması: Hamas biziz, biz Hamas'ız!

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Hamas bizim için 7 Ekim’de başlayan bir direniş hareketi değil; 75 yıldır o topraklardaki haklı mücadelenin bugünkü bayraktarlarından bir tanesidir. Hamas biziz, biz Hamas'ız" dedi.

Kaya'nın Saadet - Gelecek Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hamas bizim için 7 Ekim’de başlayan bir direniş hareketi değil; 75 yıldır o topraklardaki haklı mücadelenin bugünkü bayraktarlarından bir tanesidir. Hamas biziz, biz Hamas'ız!

Günaydın demek lazım Sayın Cumhurbaşkanına... 7 ay, 35 binden fazla insan öldürüldükten sonra mı İsrail'i ateşkese zorladınız!

31 Mart'ta kafalarını sandığa vurunca akılları başlarına geldi. Şimdi Güney Afrika'nın yanında Uluslararası Adalet Divanı'nda müdahil olmaya karar verdiler. Atılması gereken adımları zamanında atmadığınız zaman, caydırıcılığı olmaz.

Gençlerimizin mülakatla haklarının çalındığı bir Türkiye'den, güçlü bir Türkiye olmaz!

Biz, siyasi partilerle memleketin meselelerini görüşmeyi önemseyen bir partiyken karşımızda bulunan Cumhur ittifakı ise bu milletin yarısını hain, terörist ve iş birlikçi ilan etmekten utanmadı! İktidarın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen dostlar ve düşmanlar kataloğuna göre asla ve asla siyaset yapmayacağız."