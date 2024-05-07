Ülkede 759 gün kaçak yaşadı, cezaevine gönderildi

KKTC'de 759 gündür kaçak şekilde yaşayan Kambala Bernadın 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderildi. Mahkemede konuşan Bernadın, “ailem yok, burada hayat çok zor.

Ülkede kaçak yaşam süren Kambala Bernadın tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Aysın Aydemir mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 12:30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek memleketine gitmek istediğini beyan eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 6 Nisan 2022 tarihinden beridir 759 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek ülkede kaçak statüde olduğunu ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, “ailem yok, burada hayat çok zor. Polise gitmeden önce birçok arkadaşımdan para istedim. Kimse vermedi, 4 gün aç kalınca polise gittim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yasal statüsünü de dikkate alarak 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.