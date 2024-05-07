KTEZO'dan ilan: Küçükbaş hayvanı bulunan üreticiler, bizimle iletişime geçsin

KTEZO ve Kasaplar Birliği, kasapların hayvan bulamaması gerekçesiyle küçükbaş hayvanı olan üreticilere +903922258235 numaralı telefondan iletişime geçme çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kasaplar Birliği, kasapların küçükbaş hayvan bulamadığını kaydederek, küçükbaş hayvanı olan üreticilere çağrıda bulundu.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, mandırasında, kulak numarası kayıtlı olan, kesime hazır, özellikle küçükbaş hayvanı bulunan üreticilerin, mesai saatleri olan 8.30-16.30 saatleri arasında +903922258235 (dahili numara 5) iletişim numarasından veya info@ktezo.org elektronik posta adresinden kendilerine ulaşabilecekleri duyuruldu