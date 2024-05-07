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Laptop çantasında bile uyuşturucu bulundu

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Gönyeli’de meydana gelen Çatı operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar M.O.A.E.M, M.S, A.B ve A.A.M.S.M. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Laptop çantasında bile uyuşturucu bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’deki bir ikametgahta yapılan aramada zanlı M.O.A.E.M. ve M.Ş'nin huzurlarında yapılan aramada; yaklaşık 13.5 Gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi

Polis akabinde zanlılardan alınan gönüllü ifadelerinde tasarruflarında bulunan maddeleri zanlı M.O.A.E.M’nin 29 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli’de aldığı, içerisinden bir miktarını kendi içimlikleri için evlerine ayırdıkları geriye kalan uyuşturucu maddeleri de arkadaşı olan zanlı A.B'ya Gönyeli’de verdiğini söylemesi üzerine aynı gün, zanlı A.B'nin kalmakta olduğu Gönyeli’deki ikametgahında zanlı A.A.M.S.M. ile birlikte tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı

Polis akabinde zanlıların huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada; İkametgahın salon kısmında bulunan orta sehpa üzerindeki karton kutuda 2 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış sigara ve ayni kutuda yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Atabek, aramanın devamında zanlı A.B'ya ait yatak odası içerisinde çalışma masası üzerinde Gri renk laptop çantasında üzerinde beyaz renk naylonda 11 ayrı paket halinde üzeri yazılı şeffaf naylonlarda yaklaşık 280 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni oda içerisinde komodin çekmecesinde üzeri yazılı ağzı açık şeffaf naylonda yaklaşık 20 Gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınan emarelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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