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İade işlemleri tamamlanana kadar cezaevinde bekleyecek

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Türkiye-Gaziantep’te kasten yaralama suçundan 7 yıl hapse mahkum edilen M.G’nin iadesinin talep edilmesi üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İade işlemleri tamamlanana kadar cezaevinde bekleyecek

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Onur Ekren mahkemede olguları aktardı. 

Polis, zanlı hakkında Türkiye-Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2006 yılında işlediği kasten yaralama suçundan 2022 yılında hüküm verilerek, 7 yıl hapse mahkûm edildiğini belirtti

Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yazı ışığında zanlının KKTC’de olduğu bildirilerek, iadesinin talep edildiğini açıkladı. Polis, zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, Türkiye ile KKTC arasında suçluların iadesi anlaşması gereğince zanlının iade edileceğini kaydetti.

 Polis, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması için süreye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde 1 ay beklemesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.

 

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