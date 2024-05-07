DAÜ Mimarlık Fakültesi'nin 11. Uluslararası Tasarım Haftası "Simbiyoz" Temasıyla Başladı

DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “11. ULUSLARARASI TASARIM HAFTASI” (INTDW) BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından 11’incisi düzenlenen “Uluslararası Tasarım Haftası” (INTDW), 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Söz konusu etkinlik açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Bölüm Başkanları, öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. 11 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan 11. Uluslararası Tasarım Haftası bu yıl "Simbiyoz" teması ile gerçekleştiriliyor.

Tema kapsamında katılımcılar tarafından doğada bulunan simbiyotik ilişkiler ve çeşitli unsurlar arasındaki etkileşimin irdelenmesi, simbiyotik konseptin ‘çeşitlilik’, ‘iş birliği’ ve ‘topluluk katılımını teşvik etme’ potansiyeli öne çıkartılarak, tasarımdaki sosyal ilişkiler üzerine daha derinlemesine bir inceleme yapılması hedefleniyor.

11. Uluslararası Tasarım Haftası açılışında konuşan DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, bu yılki tema olan "Simbiyoz" hakkında bilgiler verdi. 11. Uluslararası Tasarım Haftası programı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Atun, yaklaşık 15 atölye çalışmasının gerçekleşeceğinin ve uluslararası platformlarda saygı gören mimarlar ile bir araya geleceklerinin altını çizdi. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Atun, verimli bir hafta geçmesini temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında Uluslararası Tasarım Haftası etkinliğinin 11’incisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. DAÜ’nün KKTC’nin en köklü üniversitesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, 75 binin üzerinde mezunu ile yoluna sağlam adımlarla devam ettiğini vurguladı. DAÜ’nün sayısız uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Kılıç, bu organizasyonların eğitim kalitesi ve akademik iş birliklerinin temelini oluşturduğunu belirtti. DAÜ’nün öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra her alanda pratik eğitimi de sunduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri alan profesyonelleri ile buluşturarak vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunduklarını vurguladı. 11. Uluslararası Tasarım Haftası’nın çok önemli konukları ağırlayacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin tasarım anlamında verimli ve keyifli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde Atilla Kuzu ve Emre Kuzlu tarafından “Kalebodur Konuşmaları” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Atölye Çalışmaları ve Söyleşiler Devam Edecek

11. Uluslararası Tasarım Haftası kapsamında birbirinden önemli 15 atölye çalışması gerçekleşecek. Avrupa’dan dünya çapında saygı gören mimarlık ve tasarım ofislerinden Utopia Blu’dan Philip H. Wilck ve Tiia Vahula “Blu ile Deneyimleme - Mimarlıktan Giyilebilir Tasarımlara”, Etcetera Studio’dan Ariane Stracke Henderson ve Robert Henderson “Yarının Beklentisine Göre Tasarım” ile “Ergin Birinci Studio’dan Ergin Kemal Birinci “Tasarımda Birlikte Varoluş: Kıbrıs İçin Tasarım ve İnşaat Metodolojilerini Yeniden Tanımlamak” konularında söyleşiler gerçekleştirecek. Florida Üniversitesi’nden Charlie Hailey “Balık Kampı: Suda Yaşayan ve İnsan Ekosistemlerinin Simbiyotik Mimarisi” konulu söyleşisi ile etkinlikler devam edecek. Öte yandan hafta kapsamında Öğrenci Tasarım Yarışması (ISVEA) “Akdeniz’in Simbiotik Renkleri ile Islak Hacim ve Modelleme” konulu yarışma düzenlenecek.