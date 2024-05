DAÜ'de 16. Psikoloji Günleri, Teknoloji ve Psikoloji Alanlarında Yenilikçi Sunumlarla Gerçekleştirildi

DAÜ’DE, 16. PSİKOLOJİ GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 16. Psikoloji Günleri geçtiğimiz günlerde Teknolojiyle Psikoloji teması ile DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlik psikoloji uzman ve öğrencilerini bir araya getirdi.

DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Psikoloji Öğrencileri Kulübü Başkanı İldem Mete, DAÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar ve DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Etkinliğin ilk günü açılış konuşmaları sonrasında Yrd. Doç. Dr. Funda Yıldırım İngilizce “Exploring Virtual Reality’s Role in Social and Sensory Decision-Making”, Dr. Öğretim Görevlisi Dilay Z. Karadöller İngilizce ve Türkçe “My Sing App: Supporting Language Acquisition of Deaf Children With Hearing Parents (Benim İşaretim Uygulaması: Ebeveynleri İşiten İşitme Engelli Çocukların İşaret Dili Ediniminin Desteklenmesi)”, Dr. Öğretim Görevlisi Burçin Akın Sarı Türkçe “Teknolojinin Psikolojik Sağaltıma Yardımcı Kullanımı: Mobil Telefon Uygulamaları”, Prof. Dr. Neville Blampied İngilizce “Graphs as a Technology for Data Analysis”, Doç. Dr. Karyn France İngilizce “Utilising Telehealth Technology to Carry Out Behaviour Therapy for Sleep Problems in Children With Autism and Rare Genetic Neurodevelopmental Conditions” ve Yrd. Doç. Dr. Funda Yıldırım Türkçe “Sanal Gerçekliğin Sosyal ve Duygusal Karar Alma Süreçlerindeki Rolü” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. İlk gün kapsamında ayrıca Yrd. Doç. Dr. Çığır Kalfaoğlu öncülüğünde İngilizce ve Türkçe “Electroencephalography - Elektroensefalografi” konulu atölye çalışmaları yapıldı.

İkinci ve son gün ise Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen Türkçe “Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası Gözden Geçirilmiş Versiyonu (ACE-R) Türkçe Formunun Çevrimiçi Adaptasyon Çalışması”, Öğretim Görevlisi Hatice Ülseven Türkçe “Bilişsel Performansın Beyin Uyarımı ve EEG ile Değerlendirilmesi”, Yrd. Doç. Dr. Junko Kanero İngilizce “Meet the Robot: Our Perception of Robotic Technology and Beyond”, Yrd. Doç. Dr. Merel Keijsers İngilizce “Perception of Social Robots and the Consequences of İnteraction”, Uzm. Psk. Suzi Amado İngilizce ve Türkçe “Ethics in Content Creation And Visibility for Psychologists (Psikologlar İçin Etik İçerik Üretimi ve Görünürlük)” konulu sunumlar yaptılar. Ardından Fikir ve Münazara Kulübü-Münazara Takımının “Online Psikoterapiler Yapılabilir’e Karşı Online Psikoterapiler Yapılamaz” konulu münazarası gerçekleşti. İkinci gün kapsamında Yrd. Doç. Dr. Funda Yıldırım öncülüğünde “The Role of Eye Tracking Methods in Visual Perception Research - Görsel Algı Araştırmalarında Göz Takibi Yöntemlerinin Rolü” konulu atölye çalışmaları da gün boyu devam etti.

16. Psikoloji Günleri sunumlar ve atölye çalışmalarının ardından gerçekleştirilen Sertifika Töreni ve Kapanış Konuşmaları ile sona erdi.