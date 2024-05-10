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DAÜ 26. Bahar Festivali için Basın Toplantısı Düzenlenecek: Detaylar Paylaşılacak

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DAÜ'nün Geleneksel Bahar Festivali Heyecanı Başlıyor: 15-18 Mayıs'ta 'Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar' Temasıyla
DAÜ 26. Bahar Festivali için Basın Toplantısı Düzenlenecek: Detaylar Paylaşılacak

DAÜ 26. BAHAR FESTİVALİ İÇİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali hazırlıklarını tamamladı. KKTC Telsim Vodafone’un İletişim Sponsorluğunda ve NRG Yayın Grubu’nun Medya Sponsorluğunda bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Bahar Festivali, 15 – 18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” teması ile DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek olan 26. Bahar Festivali kapsamında her biri birbirinden zengin içerikli birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik yer alacak.

 

15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 17.30’da Mağusa Gençlik Akademisi önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak olan festival kapsamında, ilk gece Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Sefo sahne alacak. Öte yandan, 16 Mayıs 2024 Perşembe gecesi Fatma Turgut, 17 Mayıs 2024 Cuma gecesi Darkoo ve 18 Mayıs 2024 Cumartesi gecesi Emir Can İğrek sahne alarak birbirinden güzel parçalarını seslendirecek. DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan konserler ile hem DAÜ’lüler hem de tüm halk çoşacak.

 

Basın Toplantısı Gerçekleştirilecek

DAÜ 26. Bahar Festivali program içeriği ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşabilmek amacıyla 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da, L’apprenti Restoran’da basın toplantısı düzenlenecek. Söz konusu toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Etkinlik Birimi Sorumlusu Nursal Uysal ve Kulüpler Birimi Sorumlusu Çiğdem Duvarcı katılarak program ile ilgili detayları paylaşacak.

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