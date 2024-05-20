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İspanya Arda Güler'i konuşuyor

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Son haftalarda Real Madrid'deki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Arda Güler, Villarreal'le 4-4 berabere kaldıkları maçta 2 gol attı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'dan övgüyle bahsetti.
İspanya Arda Güler'i konuşuyor

Milli oyuncumuz Arda Güler İspanya'da manşetlerden düşmüyor. Real Madrid'in Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kaldığı maçta milli oyuncu 2 golle yıldızlaştı. 19 yaşındaki futbolcu, önce 14'üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Başarılı futbolcu daha sonra 45 artı 2'de skoru 4-1 yaptı. Arda böylece eflatun beyazlı formayla ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Villarreal'in ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-4 berabere biten karşılaşmada Arda 90 dakika saha kaldı.

Ancelotti'den Arda'ya övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, "Arda fark yaratan bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Yeteneklerini rakip kaleye yakın olduğu zaman çok daha rahat sergiliyor" dedi.

Arda Güler bu sezon eflatun beyazlı takımda lig maçlarında dakika başına en çok gol atan isim oldu. Real Madrid formasıyla ligde 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, La Liga'da sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdırdı.

İspanyol basını Arda Güler'in Villarreal karşısındaki performansından övgüyle bahsetti.

Marca: "O bir fenomen"

Marca gazetesi internet sitesinde milli oyuncuyla ilgili yapılan değerlendirmede, "Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden önce 18 yaşındaydı ve sadece Türkiye'de tanınıyordu" ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, "Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Arda Güler dünya yıldızı olacak kaliteye sahip. Bu sezon 6 gol attı. O bir fenomen" diye yazdı.

AS gazetesi de Arda Güler'in Real Madrid'i ateşleyen isim olduğunu okuyucularına aktardı.

Gazete Villarreal maçı analizinde, "Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan etkileyici bir solak" yorumunu yaptı. 

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