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Netanyahu hakkında tutuklama kararı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas lideri Yahya Sinwar, Hamas'ın Başkomutanı Muhammed Diab İbrahim Al-Masrı ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniyev için tutuklama kararı verdi.
Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Mahkemenin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas lideri Yahya Sinwar, Hamas’ın Başkomutanı Muhammed Diab İbrahim Al-Masrı ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniyev için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla tutuklama emri istediğini duyurdu.

Khan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın suçlarını şöyle sıraladı:

-Savaş suçu olarak bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması,
-Kasten büyük acıya, insan hayatına veya sağlığa ciddi zarar verilmesi veya savaş suçu olarak zalimce muameleye neden olunması,
-Kasten öldürme veya savaş suçu olarak cinayet işlenmesi,
-Savaş suçu olarak sivil nüfusa yönelik saldırıları kasıtlı olarak yönlendirmek,
-Açlıktan kaynaklanan ölümler de dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç olarak imha ve cinayet, insanlığa karşı suç olarak zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler.

Khan, Hamas lideri Yahya Sinwar, Hamas’ın Başkomutanı Muhammed Diab İbrahim Al-Masrı ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniyev’in suçlarını ise şöyle sıraladı:

-İmha,
-Cinayet,
-Rehin alma,
-Tecavüz ve diğer cinsel şiddet eylemleri,
-Savaş suç olarak esir alma,
-Suç teşkil eden diğer insanlık dışı eylemler,
-Zalimce muamele.

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