KKTC, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda Temsil Edildi

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. PEHLİVAN VE AÖA BAŞKANI DOÇ. DR. KONEDRALI TÜRK DÜNYASI ORTAK ALFABE KOMİSYONU’NDA KKTC’Yİ TEMSİL ETTİ

Türk Akademisi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu iş birliği yaparak ortaklaşa düzenledikleri Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun ikinci toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi. Bakü’deki toplantıya Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen katıldı.

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk devletlerinin dilden sorumlu kurumlarından ikişer üyenin resmî olarak atanmasıyla oluşturulmuştur. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk devletleri dillerinin alfabelerinin uyumlaştırılması, Latin alfabesine geçmek niyetinde olan Türk devletlerine desteğin verilmesi amacıyla kurulmuş olup, Türk Akademisi bünyesinde ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasının koordinasyonu altında çalışmaktadır. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın üye olduğu Türk Dünyası Alfabe Komisyonu’na KKTC de dahil edilmiştir. KKTC bu toplantıda diğer Türkî cumhuriyetler ile birlikte bayrağıyla birlikte temsil edilmiştir.

Ortak Türk Alfabesi Komisyon toplantısında Türkî devletler arasında ortak bir alfebeye kavuşulması ile ilgili çalışmaların artırılması yanında, ortak terim birliğine varılması için çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Bu çalışmalara KKTC adına katkı sağlamak amacı ile DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pehlivan ve AÖA Başkanı Doç. Dr. Konedralı’nın temsiliyeti diğer toplantılarda da devam edecek.

KKTC’nin böylesi bir toplantıda temsil edilmesi Türk Dil Kurumunun katkıları ile sağlanmıştır. Bu noktada Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in çabaları sonuç vermiştir.