  • BIST 10487.96
  • Altın 2465.437
  • Dolar 32.2606
  • Euro 35.0379
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

KKTC, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda Temsil Edildi

» »
Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Doç. Dr. Güner Konedralı, Bakü’de KKTC’yi Temsilen Katıldılar
KKTC, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda Temsil Edildi

DAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. PEHLİVAN VE AÖA BAŞKANI DOÇ. DR. KONEDRALI TÜRK DÜNYASI ORTAK ALFABE KOMİSYONU’NDA KKTC’Yİ TEMSİL ETTİ

 

Türk Akademisi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu iş birliği yaparak ortaklaşa düzenledikleri Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nun ikinci toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi. Bakü’deki toplantıya Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen katıldı.

 

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk devletlerinin dilden sorumlu kurumlarından ikişer üyenin resmî olarak atanmasıyla oluşturulmuştur. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk devletleri dillerinin alfabelerinin uyumlaştırılması, Latin alfabesine geçmek niyetinde olan Türk devletlerine desteğin verilmesi amacıyla kurulmuş olup, Türk Akademisi bünyesinde ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasının koordinasyonu altında çalışmaktadır. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın üye olduğu Türk Dünyası Alfabe Komisyonu’na KKTC de dahil edilmiştir. KKTC bu toplantıda diğer Türkî cumhuriyetler ile birlikte bayrağıyla birlikte temsil edilmiştir.

 

Ortak Türk Alfabesi Komisyon toplantısında Türkî devletler arasında ortak bir alfebeye kavuşulması ile ilgili çalışmaların artırılması yanında, ortak terim birliğine varılması için çalışmaların başlatılmasına karar verildi. Bu çalışmalara KKTC adına katkı sağlamak amacı ile DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pehlivan ve AÖA Başkanı Doç. Dr. Konedralı’nın temsiliyeti diğer toplantılarda da devam edecek.

 

KKTC’nin böylesi bir toplantıda temsil edilmesi Türk Dil Kurumunun katkıları ile sağlanmıştır. Bu noktada Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in çabaları sonuç vermiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi14 Mayıs 2024 Salı 15:46
  • DAÜ 26. Bahar Festivali'ne Hazır, Renkli ve Dolu Dolu Etkinlikler Başlıyor14 Mayıs 2024 Salı 10:52
  • DAÜ'de Eczacılık Günü Kutlamaları14 Mayıs 2024 Salı 10:49
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC'de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler Paneli13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:50
  • DAÜ Psikoloji Bölümü Koordinasyonunda Pozitif Ergen Gelişimi Programı KKTC'de Uygulanmaya Başlandı10 Mayıs 2024 Cuma 22:29
  • DAÜ 26. Bahar Festivali için Basın Toplantısı Düzenlenecek: Detaylar Paylaşılacak10 Mayıs 2024 Cuma 21:24
  • Daü-Sen'de 2. Hoşkara dönemi09 Mayıs 2024 Perşembe 09:43
  • DAÜ ve KPKD İşbirliğiyle 'Mağusa’da Korolar Tınlıyor' Koro Şöleni Düzenleniyor08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:37
  • DAÜ KUT, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda Üstün Başarı Gösterdi08 Mayıs 2024 Çarşamba 11:56
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi'nin 11. Uluslararası Tasarım Haftası "Simbiyoz" Temasıyla Başladı07 Mayıs 2024 Salı 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti