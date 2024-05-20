Neuralink, beyin çipinin ölümcül olabileceğini biliyor muydu?

Reuters'in haberine göre, Elon Musk'ın Neuralink firması beyin implantının arızalanabileceğini biliyordu, ancak yine de ameliyata devam etti.

Elon Musk, geçtiğimiz Ocak ayında 2016 yılında geçirdiği bir dalış kazası nedeniyle omuzlarından aşağısı felç olan ilk hastası Noland Arbaugh'a bir beyin çipi implante etti.



Neuralink'in ilk insan denemesinde implantasyon ameliyatından kısa bir süre sonra, hastanın potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma maruz kalmasının ardından projenin sona ermesi gündeme geldi.

Ameliyat sırasında beyin çipi takılan ilk hasta Nolan Arbaugh'un kafatasının içinde hava sıkıştığını, bu durumun pnömosefali olarak bilinen ve tedavi edilmediği takdirde nöbetlere, beyin apsesine ve ölüme neden olabilen bir durum olduğu öne sürüldü.



Reuters'ın beş kaynağına dayandırarak yaptığı habere göre, şirketin bu sorunun hayvanlar üzerinde yapılan testlerde yıllardır bilindiği iddia edildi.



Haberde, firmanın riski yeniden gözden geçirmeye gerek duyulmayacak kadar düşük olduğunu düşündüğü de yer aldı.



Reuters'ın kaynakları, şirketle imzaladıkları gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek isimlerini vermeyi reddetti.



Neuralink ve yöneticilerinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

DÜNYADA İLK BEYİN ÇİPİ TAKILAN HASTA KİMDİR?



Nolan Arbaugh, 2016 yılında bir kamp danışmanı olarak çalışırken hayatını değiştiren bir trafik kazası geçirmiş ve omuzlarından aşağısını hissetmemesine neden olmuştur.



Kafatasının küçük bir parçasını çıkarmak ve çipi beynine dikmek için 'dikiş makinesi benzeri' bir robotun kullanıldığı 30 dakikalık bir prosedürden geçtiği ameliyatın ardından 28 Ocak'ta beyin implantıyla birlikte hayatı yeniden değişti.



Arbaugh başlangıçta zorlansa da, o zamandan beri beyin çipinin yardımıyla arkadaşlarıyla video oyunları oynadığı, X/Twitter'da paylaşım yaptğı ve dünyayla dijital olarak iletişim kurduğu belirtildi..



Arbaugh günde sekiz saatini araştırmaya katkıda bulunarak geçirdiği, hafta sonlarını ise günde 10 saatten fazla zamanını kişisel faaliyetlerine ayırdığı kaydedildi.



HAFTADA TOPLAM 69 SAAT KULLANIM SÜRESİ



Neuralink, Arbaugh'un yakın zamanda cihazı tek bir haftada toplam 69 saat kullandığını söyledi.