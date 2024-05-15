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Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentoları DAÜ'yü Ziyaret Etti

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Parlamentolar Arası Dostluk: Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Heyetleri DAÜ'de Buluştu
Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentoları DAÜ'yü Ziyaret Etti

TÜRKİYE-AZERBAYCAN, AZERBAYCAN-KKTC VE TÜRKİYE-KKTC PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUPLARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

 

Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları beraberlerindeki heyetle birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. 14 Mayıs 2024 Salı günü, saat 16.00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen söz konusu ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Erkut Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı (VYK) Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyesi Ersun Kutup ve Hasan Esen, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç yer aldı.

 

Gerçekleştirilen söz konusu ziyarette Prof. Dr. Öztüren, misafirleri DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm konuklara hoş geldiniz dedi. DAÜ’nün kurulan ilk devlet üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztüren, Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu ve Azerbaycanlı öğrencileri de DAÜ’de görmekten onur ve gurur duyduklarını aktardı. DAÜ’deki Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Öztüren, Azerbaycanlı öğrencilerin DAÜ’de eğitimlerine devam etmeleri yönünde yapılabilecekler konusunda izlenebilecek yol ile ilgili destek istediklerini vurguladı.

 

Ardından söz alan DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk, KKTC’nin önde gelen lokomotif üniversitesi olarak Azerbaycan’dan gelen misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Azerbaycan halkı tarafından her zaman sıcak karşılandıklarını belirten Dr. Özcenk, Parlementolar Arası Dostluk Gruplarının gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

 

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre gerçekleştirdiği konuşmasında Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunun altını çizerek, DAÜ’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve personel hakkında bilgiler aldı. DAÜ’nün ilk kurulan devlet üniversitesi olduğunun altını çizen Töre, DAÜ’nün çok köklü, bilime önem veren ve dünya çapında bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Töre, konuşmasının sonunda DAÜ’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenci sayısının artmasını temenni etti.

 

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev DAÜ’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek yapılabilecek olası iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren ve VYK Başkanı Dr. Özcenk tarafından Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’e, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov’a, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım’a, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’e ve Medeniyet Komisyonu Başkanı Fazil Mustafa’ya ziyaretleri anısına gümüş tabak takdiminde bulunuldu.

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