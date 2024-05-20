LAÜ Türkçe Kulübü, Lefkara Edebiyat Şöleni’nde Büyük Beğeni Topladı

LAÜ Türkçe Kulübü Lefkara Edebiyat Şöleni’ne katıldı

LAÜ Öğrencilerin şiir seslendirmeleri beğeniyle karşılandı

Lefke Avrupa Üniversitesi Türkçe Kulübü, Lefkara Edebiyat Şöleni’ne katıldı. Daha önce KKTC Cumhurbaşkanlığı şiir etkinliğini düzenleyen ve üniversitede etkinlikler organize eden LAÜ Türkçe Kulübü, bu kez de Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı kutlamaları çerçevesinde Güzelyurt AKM’de “Anavatan Şiirleri” programını gerçekleştirdi.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve diğer paydaşlar himayelerinde gerçekleşen II. Lefkara Edebiyat Şöleni’nin kapanış programı, 17 Mayıs 2024 Cuma akşamı LAÜ Türkçe Kulübü’nün şiir etkinliğiyle oldu.

Kıbrıs Türk şairlerinin Anavatan ve Türklük sevgisini işleyen şiirlerinden yirmiye yakını, LAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden oluşan öğrenciler tarafından müzik eşliğinde seslendirildi. LAÜ Türkçe Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Yunus Emre Enstitüsü Anavatan Şiirleri program koordinatörü Şerif Avşar ile kulüp başkanı Engin Can Kaya ve kulüp öğrencilerinin konuşma, sunum ve şiir seslendirmeleri, programa katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre kapanışta LAÜ Türkçe Kulübü öğrencilerine takdir belgelerini sunarken memnuniyetini belirtti. T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcisi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Türkiye’den akademisyenler ve öğrenciler programda hazır bulundular.