DAÜ 26. Bahar Festivali'ne Hazır, Renkli ve Dolu Dolu Etkinlikler Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geleneksel Bahar Festivali için Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim Vodafone'un iletişim sponsorluğunda büyük bir etkinlik düzenliyor

DAÜ 26. BAHAR FESTİVALİ’NE HAZIR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahar Festivali hazırlıklarını tamamladı. Noyanlar Group of Companies Ana Sponsorluğunda, KKTC Telsim Vodafone’un İletişim ve NRG Yayın Grubu’nun Medya Sponsorluğunda bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Bahar Festivali 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” teması ile DAÜ Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürecek olan 26. Bahar Festivali kapsamında her biri birbirinden zengin içerikli birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik yer alacak.

DAÜ, 26. Bahar Festivali program içeriği ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaşabilmek amacıyla 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da L’apprenti Restoranda basın toplantısı düzenlendi. Söz konusu toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Burcu Sultan Betin, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Etkinlik Birimi Sorumlusu Nursal Uysal ve Öğrenci Kulüpleri Birimi Sorumlusu Çiğdem Duvarcı katılarak program ile ilgili detayları paylaştı. Basın toplantısında KKTC Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen, KKTC Telsim Vodafone Müşteri Kazanım ve Dijital Pazarlama Müdürü Fevzi Kürşad Enç, NRG Yayın Grubu Direktörü Tolga Çelebi, Spor İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Aydın Kayol da yer aldı.

Basın toplantısında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç birkaç yıldır çeşitli nedenlerden dolayı yapılamayan Bahar Festivali’nin bu yıl büyük bir heyecan ve enerji ile yapılması için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün ülkenin en değerli kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, bu yıl 45. yılını kutlamaya hazırlandığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün sadece akademik anlamdaki başarılarla değil aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda topluma yaptığı katkılarla da adından söz ettirdiğini vurguladı. Festival kapsamında sosyal, sportif ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacağını aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün Bahar Festivali’nin bir marka olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, Bahar Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Kılıç’ın ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu uzun zamandır öğrencilerin heyecanla beklediği etkinliklere geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Rock’n EMU etkinliği ile başladıklarını vurguladı. Bahar Festivali’nin 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Zorlu, öğrencilere final sınavları öncesinde bir moral olacağını aktardı. Prof. Dr. Zorlu festival kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında detaylı bilgiler verdi.

26. Bahar Festivali sponsorlarından KKTC Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen ve NRG Yayın Grubu Direktörü Tolga Çelebi DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

26 Bahar Festivali Kapsamında Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyeti Birimi tarafından Uluslararası Gece gerçekleştirilecek. 14 Mayıs 2024 Salı gecesi, saat 18:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayacak olan etkinlikte DAÜ’de öğrenim gören öğrenci toplulukları ulusal kıyafetlerini giyerek, yerel danslarını sergileyip ülkelerini ve yemek kültürlerini tanıtacak.

Kortej Yürüyüşü İle Başlayacak

26. Bahar Festivali, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 17:30’da Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

DAÜ’lüler Konserler ile Çoşacak

DAÜ 26. Bahar Festivali kapsamında birbirinden değerli sanatçılar sahne alarak festivale katılanlara keyifli saatler yaşatacak. Tüm konserler Yasin Düşüner Stadyumu’nda saat 22:00’de başlayacak. Konserler öncesinde gerçekleşecek olan DJ performansları ile geceye katılanlar konser öncesinde doyasıya eğlenecekler.

Festivalin ilk gün programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli rap sanatçılardan Fırat ve One Blood sahne alacak. Ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Sefo sahne alarak “Isabelle”, “Bilmem Mi?”, “Bonita” gibi birbirinden güzel parçaları ile geceye katılanlara coşku dolu saatler yaşatacak.

Festivalin ikinci günü olan 16 Mayıs 2024 Perşembe günü ise Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Fatma Turgut sahne alacak. Şarkılarını sevenleri ile buluşturacak olan sanatçı, söyleyeceği “Pembe Mezarlık”, “Dağılmak İstiyorum”, “Sen Ona Aşıksın” gibi parçaları ile geceye katılanlara keyifli saatler yaşatacak. 26 Bahar Festivali 17 Mayıs 2024 Cuma günü, İngiliz ünlü rapçi ve şarkıcı Darkoo’nun gerçekleştireceği konser ile devam edecek.

Festivalin son günü olan 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Emir Can İğrek birbirinden güzel şarkılarını sevenleri ile buluşturacak. Sanatçı gecede seslendireceği “Can Dostum”, “Ali Cabbar” ve “Nalan” gibi parçaları ile geceye katılanlara unutulmaz saatler yaşatacak.

Sportif Etkinlikler Gerçekleştirilecek

15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 15:00’de DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Five a Side, Çim Voleybolu, Çim Tenisi ve Amatör Atletizm alanlarında yarışmalar gerçekleşecek. Öte yandan 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 15:00’de Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Tavla Turnuvası düzenlenecek. Festival saat 19:00’da düzenlenecek olan resmi açılış töreni ve DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri ile devam edecek. 17 Mayıs 2024 Cuma günü Festival alanında 15:00-20:00 saatler, arasında DAÜ KUT tarafından düzenlenecek olan Extreme Parkur Oyunları ile spor etkinlikleri devam edecek. Ayrıca saat 17:00’de basketbol sahalarında streetball etkinliği gerçekleştirilecek.

DAÜ Birbirinden Değerli Konukları Ağırlayacak

Festivalin ikinci günü olan 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 14:30’da ise Aktivite Merkezi’nde Selçuk Yöntem sevenleri ile bir araya gelecek. 26. Bahar Festivali saat 16:30’da Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Tolga Üyken, Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Metin Pıhlıs’ın Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek. Öte yandan saat 18:00’de Aktivite Merkezi’nde DAÜ BJK tarafından Celil Nalçalan ve Alen Markaryan öğrenciler ile bir araya gelecek. Öte yandan saat 18:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ultAslan DAÜ tarafından Tugay Kerimoğlu söyleşisi gerçekleşecek.

17 Mayıs 2024 Cuma günü Türkiye’nin ünlü sinema, dizi ve tiyatro sanatçılarından Erkan Kolçak Köstendil Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda saat 14:30’da sevenleri ile bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek. Saat 16:30’da Aktivite Merkezi’nde Siyah Giyen Adamlar tarafından DAÜ Buluşması, Gelin Bu Bölümü Birlikte Çekelim adı altında Ferit Atay, Hamza Yardımcıoğlu ve Cem Özüak sevenleri ile bir araya gelecek.

Festival kapsamında 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü, saat 12:00’de Aktivite Merkezi’nde Semih İğdiğül tarafından “Patili Dostlarımızla Yaşam” konulu söyleşi gerçekleşecek. Saat 13:00’de Sır adlı tiyatro oyunun sanatçıları Tolga Güleç ve Anıl Çelik ile düzenlenecek olan söyleyişinin ardından saat 14:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda DEATHTRAP adlı tiyatro oyunun kadrosunda yer alan sanatçılar Metin Çoşkun, Gözde Cığacı, Mine Tüfekçioğlu, İsmail Dündar ve Altuğ Görgü ile söyleşi gerçekleştirecek. Öte yandan saat 16:30’da Aktivite Merkezi’nde DAÜ FEB tarafından düzenlenen söyleşi ile Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Meltem Cumbul ve İlker Aksum öğrenciler ile bir araya gelecek.

Tiyatro Gösterileri Gerçekleştirilecek

26. Bahar Festivali kapsamında birbirinden güzel tiyatro gösterileri de düzenlenecek. 16 Mayıs 2024, Perşembe günü saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda KKTC Devlet Tiyatrosu tarafından “Grönholm Metodu” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği, Jordi Galceran’ın kaleme aldığı oyun, bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört kişinin, tüm hünerlerini ortaya koyup işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçecekleri trajik ve komik bir serüveni konu alıyor.

Öte yandan 17 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 18:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Cut” isimli tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek. İngilizce dilinde olacak oyunda Hamlet oyununu yönetmek üzere davet alan bir yönetmenin bir oyuncuyla çalışma / çalışamama / çatışma süreci ele alınmaktadır. Ayrıca saat 19:30’da ise Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Gate Production’ın “Sır” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü ise saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yine Gate Production yapımcılığında “Deathtrap” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. İra Levin'in dünya çapında klasikleşmiş kapalı gişe oyunu; sıra dışı kurgusu, karmaşık karakterleri ve mizahi yaklaşımıyla nefes kesici bir hikaye sunuyor.

EMUATHLON 17 Mayıs’ta

Her yıl geleneksel olarak Bahar Festivali kapsamında DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen EMUATHLON ise 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14:00’de Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünde gerçekleştirilecek. Katılımın oldukça yoğun olmasının beklendiği yarışmada takımlar gruplar şeklinde en kısa sürede yarışı bitirmeye çalışacaklar.