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DAÜ'de Renkli Geçen 26. Bahar Festivali Başladı

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DAÜ 26. Bahar Festivali: Coşkulu Kortej Yürüyüşü ve Muhteşem Konserlerle Dolu Bir Başlangıç!
DAÜ'de Renkli Geçen 26. Bahar Festivali Başladı

DAÜ’DE COŞKU DOLU BAHAR

 

Bu yıl Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, KKTC Telsim Vodafone medya sponsorluğunda ve NRG Group iletişim sponsorluğunda organize edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 17:30’da, Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünden hareket edip, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanan kortej yürüyüşü ile başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan Kortej Yürüyüşü’ne DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı. Festival alanına kadar devam eden yürüyüş Rektör Yardımcılarının kurdele keserek Bahar Festivali’ni resmi olarak başlatmaları ile son buldu. Aynı saatlerde DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) festival alanında bir gösteri gerçekleştirdi.

 

“Mola Verme Zamanı”

Bu yıl “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” teması ile düzenlenen Bahar Festivali açılışında konuşan Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu; “Şimdi dinlenme ve mola verme zamanı. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Keyfini çıkartın” ifadelerini kullandı. Ardından sözü devralan Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tüm öğrencilere seslenerek DAÜ’nün 45 yıllık bir deneyime sahip olarak bu günlere geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Öztüren tüm öğrencilere iyi eğlenceler diledi.

 

Muhteşem Sefo Konseri ile DAÜ Çoştu

DAÜ 26. Bahar Festivali ilk gün programı kapsamında, saat 22:00’de, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sevenleri ile buluşan Türkiye’nin ünlü müzisyenlerinden Sefo “Isabelle”, “Bilmem Mi?”, “Bonita” gibi seslendirdiği birbirinden güzel parçaları ile geceye katılanlara coşku dolu saatler yaşattı. Gecede ayrıca Sefo öncesinde sahne alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli rap sanatçılardan Fırat ve One Blood seslendirdikleri parçalar ile DAÜ öğrencilerini coşturdu. Konserlerin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Öztüren ve Prof. Dr. Zorlu tarafından Sefo’ya gümüş tabak takdim edildi.

 

Sportif Etkinlikler Gerçekleştirildi

Öte yandan DAÜ 26. Bahar Festivali kapsamında ilk gün, saat 15:00’te, DAÜ Yaşin Düşüner Stadyumu’nda “Five a Side”, “Çim Voleybolu”, “Çim Tenisi”, “Amatör Atletizm” ve “Tavla Turnuvası” gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Öte yandan festival kapsamında yabancı öğrenci birlikleri ve öğrenci kulüplerinin standları ile yeme-içme standları da festival alanında yerlerini aldı. DAÜ Bahar Festivali 18 Mayıs 2024 tarihine kadar dopdolu bir programla devam edecek.

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