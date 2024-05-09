Daü-Sen'de 2. Hoşkara dönemi

2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu sendikamızı iki yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir.
Sendikamızın yetkili kurulları toplanarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir.
Bilgilerinize saygı ile sunulur.
DAÜ-SEN
Yönetim ve Yürütme Kurulu
- Ercan Hoşkara-Başkan
- Hamit Caner-Genel Sekreter
- Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
- Ulaş Gökçe-Özlük Hakları Sekreteri
- Ali Katırcıoğlu-Örgütlenme Sekreteri
- Yeşim Dede-Dış İlişkiler Sekreteri
- Mustafa Rıza-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
- Aslı Gönenç-Yönetim Kurulu Üyesi
- Berfu Çerçi Öngün-Yönetim Kurulu Üyesi
- Burak Ali Çiçek-Yönetim Kurulu Üyesi
- Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu Üyesi
- Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu Üyesi
- Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu Üyesi
- Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu Üyesi
- Hasan Oylum-Yönetim Kurulu Üyesi
- Hülya Fırat Kılıç-Yönetim Kurulu Üyesi
- Kağan Günçe-Yönetim Kurulu Üyesi
- Masoud Afshani-Yönetim Kurulu Üyesi
- Mustafa Özçevik-Yönetim Kurulu Üyesi
- Mutlu Kale-Yönetim Kurulu Üyesi
- Umut Türker-Yönetim Kurulu Üyesi
Disiplin Kurulu:
1.
Fikri Altıntaş-Başkan
2.
Erkan Malkoç-Raportör
3.
Emine Koçano Rodoslu
4.
Güven Ardahan
5.
Pembe Behçetoğulları
Denetleme Kurulu:
1.
Nazan Doğruer-Başkan
2.
Banu Lama-Raportör
3.
Özlem Olgaç Türker
4.
Sertan Kağan
5.
Suzan Özdilek
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