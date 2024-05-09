  • BIST 10248.16
  • Altın 2400.472
  • Dolar 32.2473
  • Euro 34.7026
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Daü-Sen'de 2. Hoşkara dönemi

» »
2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen  DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu sendikamızı iki yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir.
Daü-Sen'de 2. Hoşkara dönemi

2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen  DAÜ-SEN’in 40. Olağan Genel Kurulu sendikamızı iki yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçmiştir.

Sendikamızın yetkili kurulları toplanarak görev dağılımını gerçekleştirmiştir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

DAÜ-SEN

 

Yönetim ve Yürütme Kurulu

  1. Ercan Hoşkara-Başkan
  2. Hamit Caner-Genel Sekreter
  3. Sami Fethi-Mali İşler Sekreteri
  4. Ulaş Gökçe-Özlük Hakları Sekreteri
  5. Ali Katırcıoğlu-Örgütlenme Sekreteri
  6. Yeşim Dede-Dış İlişkiler Sekreteri
  7. Mustafa Rıza-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri
  8. Aslı Gönenç-Yönetim Kurulu Üyesi
  9. Berfu Çerçi Öngün-Yönetim Kurulu Üyesi
  10. Burak Ali Çiçek-Yönetim Kurulu Üyesi
  11. Fatih Bayraktar-Yönetim Kurulu Üyesi
  12. Fatoş Erozan-Yönetim Kurulu Üyesi
  13. Gülen Uygarer-Yönetim Kurulu Üyesi
  14. Hasan Hacışevki-Yönetim Kurulu Üyesi
  15. Hasan Oylum-Yönetim Kurulu Üyesi
  16. Hülya Fırat Kılıç-Yönetim Kurulu Üyesi
  17. Kağan Günçe-Yönetim Kurulu Üyesi
  18. Masoud Afshani-Yönetim Kurulu Üyesi
  19. Mustafa Özçevik-Yönetim Kurulu Üyesi
  20. Mutlu Kale-Yönetim Kurulu Üyesi
  21. Umut Türker-Yönetim Kurulu Üyesi

 

Disiplin Kurulu:

1.

Fikri Altıntaş-Başkan

2.

Erkan Malkoç-Raportör

3.

Emine Koçano Rodoslu

4.

Güven Ardahan

5.

Pembe Behçetoğulları

 

 

Denetleme Kurulu:

1.

Nazan Doğruer-Başkan

2.

Banu Lama-Raportör

3.

Özlem Olgaç Türker

4.

Sertan Kağan

5.

Suzan Özdilek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Fizik Bölümü’nde ‘Dynamical Black Holes’ Konulu Seminer Gerçekleştirildi06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:15
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi'nden Simbiyoz Temalı 11. Uluslararası Tasarım Haftası Başlıyor04 Mayıs 2024 Cumartesi 12:56
  • DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Öğrencilere Bilgilendirme Semineri Düzenledi04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:56
  • DAÜ 28. Liselerarası Matematik Yarışmasında Yarı Final Kazananları Belli Oldu04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:53
  • DAÜ'den KKTC'deki Öğretmenlere Yönelik Bilişsel Nörobilim Semineri02 Mayıs 2024 Perşembe 14:00
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi'nden Ülkeye Büyük Katkılar: Yeni Birimler Açıldı27 Nisan 2024 Cumartesi 16:17
  • DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı, Eduniversal Sıralamasında Avrasya ve Ortadoğu'da İlk 5'te Yer Aldı27 Nisan 2024 Cumartesi 11:59
  • DAÜ Ev Sahipliğinde KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması Gerçekleştirildi27 Nisan 2024 Cumartesi 11:58
  • DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinden Muhteşem Dönem Sonu Konseri26 Nisan 2024 Cuma 13:46
  • DAÜ Turizm ve Mağusa Ravelin Kulübü İş Birliğiyle "Sürdürülebilir Gastronomi" Atölye Çalışmaları Gerçekleştirildi26 Nisan 2024 Cuma 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti