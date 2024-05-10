DAÜ Psikoloji Bölümü Koordinasyonunda Pozitif Ergen Gelişimi Programı KKTC'de Uygulanmaya Başlandı

POZİTİF ERGEN GELİŞİMİ PROGRAMI DAÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ’NÜN KOORDİNASYONUNDA UYGULANMAYA BAŞLANDI
Dünyanın en etkin psikologlarından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından, vefatından kısa bir süre önce bir TÜBİTAK Projesi olarak başlayan, vefatından sonra da ekip arkadaşları tarafından başarılı bir biçimde sürdürülen Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) programı ilk kez Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uygulanmaya başlandı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç’ün koordinasyonuyla geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen PERGEL eğitimleri sonucunda alanda çalışan 17 Uzman Psikolog ve Uzman Psikolog Danışman PERGEL eğitmeni olmaya hak kazandı. Bu bağlamda özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen ilçe olan Gazimağusa’da, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu ve Canbulat Ortaokulu, ayrıca SOS Çocuk Köyü’nde uygulamalar Nisan ayında başladı. Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın fon desteği sağladığı haftalık süpervizyon toplantıları da her hafta Cuma günleri saat 13:00’te sistemli biçimde gerçekleştiriliyor.
- Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de yıllardır akademi, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin iş birliğiyle başarılı bir biçimde gerçekleştirilen PERGEL programını KKTC’ye taşımış olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını, şu anda dört ayrı merkezde gerçekleştirilen uygulamaların Temmuz ortasına kadar süreceğini, bu uygulamaların bir başlangıç olduğunu önümüzdeki yıllarda PERGEL’i hem ergenlere hem de ebeveynlere yönelik uygulamayı sürdüreceklerini” belirtti.
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