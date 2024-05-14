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DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

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DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu'nda Düzenlenen Rock'n EMU Etkinliği, Rock Müziği Severleri Bir Araya Getirdi
DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

DAÜ’DE ROCK RÜZGARI ESTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Etkinlik Birimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 11’incisi, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda büyük bir katılım ile gerçekleşti. Etkinliğe adanın dört bir yanından akın eden gençler ve halk, renkli görüntülerin oluşmasını sağladı.

 

Büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) ünlü rock grupları ve rock sanatçıları sahne aldı. İlk olarak sahne alan KKTC’nin sevilen rock gruplarından Living Coil birbirinden güzel rock parçalarını seslendirdi. Ardından sahneyi devralan DDR etkinliğe katılanlara rock dolu saatler yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde birbirinden güzel parçaları ile Lick sahne alarak tüm katılanları coşturdu.

 

Hemen ardından sahne alan Türkiye’nin önde gelen rock sanatçılarından Can Gox “Haydar Haydar”, “Unutma Beni” gibi unutulmaz eserleri kendi yorumu ile yeniden seslendirerek geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

 

Gecede son zamanlarda müzik camiasında isminden sıkça söz ettirmeye başlayan Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Köfn grubu sahne alarak “Bi Tek Ben Anlarım”, “Al Aramızdan” ve “Kalpsiz Bir Serseri” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.

 

Etkinlik kapsamında son olarak sahne alan Türkiye’nin sevilen gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz seslendirdiği “Dinle Beni Bi”, “Boş Gemiler”, “Sen Varsın Diye”, “Köşebaşı” gibi muhteşem şarkılarıyla izleyicilere rock rüzgarı estirdi. Konserler sonunda sanatçılara Rektör Vekili Prof. Prof. Dr. Osman Karatepe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

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