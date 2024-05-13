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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC'de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler Paneli

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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC'de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler Paneli
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC'de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler Paneli

DAÜ’DE “ENFLASYONİST ORTAMDA TÜRKİYE VE KKTC’DE FİNANSAL VE EKONOMİK GELİŞMELER” KONULU PANEL GERÇEKLEŞECEK

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü tarafından “Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC’de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler” konulu panel düzenleniyor.

 

14 Mayıs 2024 Salı günü, saat 09:30’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum Salonu’nda düzenlenecek olan panelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Uluslararası Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ile Türkiye Ekonomi Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal sunumlar gerçekleştirecek. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panelde konu ile ilgili son güncel gelişmeler paylaşılacak.

 

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