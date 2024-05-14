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DAÜ'de Eczacılık Günü Kutlamaları

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Eczacılık Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 14 Mayıs Eczacılık Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirilecek
DAÜ'de Eczacılık Günü Kutlamaları

DAÜ’DE ECZACILIK GÜNÜ KUTLANACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi ile Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle etkinlik düzenlenecek. 14 Mayıs 2024 Salı günü, saat 09:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan söz konusu etkinliğe DAÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in de katılması bekleniyor.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları ile başlayacak olan etkinlikte Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar “An Improved HPLC Post-Column Methodology for the Identification of Free Radical Scavenging Phytochemicals in Complex Mixtures”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Teralı “In Silico Alchemy: Transforming Molecular Structures into Functional Gold”, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan “Diverse Biological Activities of Urolithins” ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Zeki “Instructional Planning & Assessment” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

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