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DAÜ ve KPKD İşbirliğiyle 'Mağusa’da Korolar Tınlıyor' Koro Şöleni Düzenleniyor

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DAÜ ve KPKD İşbirliğiyle 'Korolar Mağusa'da Tınlıyor' Şöleni: 14 Koro Sahne Alacak
DAÜ ve KPKD İşbirliğiyle 'Mağusa’da Korolar Tınlıyor' Koro Şöleni Düzenleniyor

DAÜ VE KIBRIS POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ ORTAKLIĞINDA “KOROLAR MAĞUSA’DA TINLIYOR” KORO ŞÖLENİ YAPILIYOR

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği ortaklığında “Mağusa’da Korolar Tınlıyor” Koro Şöleni gerçekleştirilecek. 10 Mayıs 2024 Cuma akşamı, saat 20:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan şölende toplam 14 çok sesli koro sahne alacak.

 

Çocuk, gençlik, yetişkin ve kadın korolarının sahne alacağı şölende birbirinden güzel çok sesli koro eserleri seslendirilecek. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden alınan bilgiye göre düzenlenecek olan etkinlik ile ülkedeki çok sesli koroları bir şölen havasında bir araya getirip koroların birbirlerini dinlemeleri, kaynaşmaları ve repertuar paylaşımını güçlendirmeleri hedefleniyor.

 

Söz konusu etkinlikte KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu, KPKD Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Koroları, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, DAÜ Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Barış İçin İki Toplumlu Koro – Lena Melanidou, Sonare Çok Sesli Korosu, Kyrenia International Choir, YDÜ Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Korosu, Mormenekşe Çağdaşlar Korosu, Vox Africa Choir, Ceasar Choir ve KPKD Otello Çok Sesli Korosu yer alacak.

 

Yaklaşık 500’e yakın koristin yer alacağı şölene katılmak isteyenler biletlerini salon girişindeki satış noktalarından veya 0533 864 3435 ile 0548 888 99 77 numaralı telefonlar üzerinden temin edebilirler

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