DAÜ, THE Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Dünyanın En İyi 151. Üniversitesi Oldu

DAÜ DÜNYANIN EN İYİ 151’İNCİ GENÇ ÜNİVERSİTESİ OLDU

Dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamaları arasında bulunan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), 2024 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2024’te dünyanın en iyi 151’inci üniversitesi oldu ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 4’üncü sırayı elde etti.

Listeye Toplamda 673 Üniversite Alındı

Sıralamada geçtiğimiz yıl 605 olan üniversite sayısı 673’e yükseldi. Sıralamaya alınmak için veri paylaşan ancak kriterleri karşılamadığı için sıralamaya alınmaya uygun görülmeyen üniversite sayısı ise 499 olarak açıklandı. Dünya birincisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Singapur’dan Nanyang Technological University olurken, ikinci sırayı Fransa’dan Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris, üçüncü sırayı ise Hong Kong’dan The Hong Kong University of Science and Technology elde etti.

Sıralama, dünya genelinde 50 yaş ve altındaki genç üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünürlüğe göre değerlendiriyor. THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2024, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndaki performans ölçekleri kullanılarak belirleniyor.

“DAÜ’nün Uluslararası Başarıları Tesadüf Değil”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün dünyada saygı gören çok güçlü bir akademik kadroya sahip olduğuna işaret etti. DAÜ’nün gerek uluslararası yapısı ve kaliteli eğitimdeki öncü rolü, gerekse de prestijli akademik dergilerde yaptığı bilimsel yayınlar ve bu yayınlara aldığı atıflar ile birbirinden farklı pek çok prestijli uluslararası dünya üniversite sıralamasında her zaman dünyanın en iyileri arasında yer gösterilmesinin tesadüf olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda daha üst basamaklara çıkmak olduğunun altını çizdi ve bu başarılarda emeği geçen tüm DAÜ personelini tebrik etti.