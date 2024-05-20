  • BIST 10712.9
  • Altın 2520.704
  • Dolar 32.1973
  • Euro 35.0038
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

DAÜ, Helikopter Kazasında Vefat Eden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı İçin Taziye Mesajı Yayınladı

» »
DAÜ, Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden İran Liderleri İçin Taziye Dileklerini İletti
DAÜ, Helikopter Kazasında Vefat Eden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı İçin Taziye Mesajı Yayınladı

DAÜ, VEFAT EDEN İRAN İSLAM CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan için taziye mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs 2024 Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşen helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve mürettebatın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta İran halkı olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

DAÜ olarak, üniversitemizde öğrenim gören İranlı öğrencilerimizin bu acı kayıp karşısında derin üzüntülerini paylaşıyor, onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İranlı öğrencilerimiz İran arasındaki dostluk köprüsünün önemli bir parçasını oluşturmakta olup, üniversitemizin ve ülkemizin ayrılmaz birer parçasıdırlar. DAÜ ailesi olarak yaşanan bu zor dönemde desteğimiz onlarla birlikte olacaktır. Bu vesileyle, dost ve kardeş İran halkının yanında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade eder, tekrardan tüm İran halkına en içten duygularımızla başsağlığı dileriz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentoları DAÜ'yü Ziyaret Etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:48
  • DAÜ’de Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in Katılımıyla Eczacılık Günü Kutlandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:47
  • DAÜ, THE Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Dünyanın En İyi 151. Üniversitesi Oldu14 Mayıs 2024 Salı 15:47
  • DAÜ'de Rock Rüzgarı Esti: "Rock'n EMU" Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi14 Mayıs 2024 Salı 15:46
  • DAÜ 26. Bahar Festivali'ne Hazır, Renkli ve Dolu Dolu Etkinlikler Başlıyor14 Mayıs 2024 Salı 10:52
  • DAÜ'de Eczacılık Günü Kutlamaları14 Mayıs 2024 Salı 10:49
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden Enflasyonist Ortamda Türkiye ve KKTC'de Finansal ve Ekonomik Gelişmeler Paneli13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:50
  • DAÜ Psikoloji Bölümü Koordinasyonunda Pozitif Ergen Gelişimi Programı KKTC'de Uygulanmaya Başlandı10 Mayıs 2024 Cuma 22:29
  • DAÜ 26. Bahar Festivali için Basın Toplantısı Düzenlenecek: Detaylar Paylaşılacak10 Mayıs 2024 Cuma 21:24
  • Daü-Sen'de 2. Hoşkara dönemi09 Mayıs 2024 Perşembe 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti