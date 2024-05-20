DAÜ, Helikopter Kazasında Vefat Eden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı İçin Taziye Mesajı Yayınladı

DAÜ, VEFAT EDEN İRAN İSLAM CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan için taziye mesajı yayınladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“19 Mayıs 2024 Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz kentine dönerken kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşen helikopter kazasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve mürettebatın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta İran halkı olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

DAÜ olarak, üniversitemizde öğrenim gören İranlı öğrencilerimizin bu acı kayıp karşısında derin üzüntülerini paylaşıyor, onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İranlı öğrencilerimiz İran arasındaki dostluk köprüsünün önemli bir parçasını oluşturmakta olup, üniversitemizin ve ülkemizin ayrılmaz birer parçasıdırlar. DAÜ ailesi olarak yaşanan bu zor dönemde desteğimiz onlarla birlikte olacaktır. Bu vesileyle, dost ve kardeş İran halkının yanında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade eder, tekrardan tüm İran halkına en içten duygularımızla başsağlığı dileriz.