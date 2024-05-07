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DAÜ ile EC English Dil Kursları İş Birliği Protokolü İmzaladı: Öğrencilere Yaz Tatili İngilizce Fırsatı

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DAÜ ve EC English İş Birliği: Yaz Tatili Boyunca Öğrencilere İngilizce Geliştirme İmkanı
DAÜ ile EC English Dil Kursları İş Birliği Protokolü İmzaladı: Öğrencilere Yaz Tatili İngilizce Fırsatı

DAÜ İLE EC ENGLISH DİL KURSLARI KUZEY KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile EC English Dil Kursları Kuzey Kıbrıs Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan söz konusu iş birliği protokolüne DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile EC English Kuzey Kıbrıs Temsilcileri Koray Bilen ve Soner M. Uluğ imza koydu.

 

Söz konusu iş birliği protokolü ile DAÜ öğrencilerinin özellikle yaz tatili boyunca dünyanın belli başlı şehirlerinde yer alan EC English Dil Okulları’nda İngilizce becerilerini daha da geliştirebilmelerine olanak sağlamak amaçlanıyor. Gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam da hazır bulundu.

 

İş birliği çerçevesinde DAÜ’de eğitim gören ve isteyen tüm öğrencilerin, DAÜ’nün sağlayacağı tanıtım ofisinden danışmanlık hizmeti alarak, ihtiyaçları doğrultusunda en uygun zaman ve şehirde eğitim almalarına olanak sağlanacaktır.

 

EC English Hakkında

EC Dil okulları 1991 yılından itibaren yılın 365 günü yılda 45.000 (18 yaş ve üzeri) öğrenciyi ağırlayan bir kuruluş olup, Amerika (Boston, New York, San Fransisco, San Diego, Los Angeles), Kanada (Toronto, Montreal, Vancouver), İngiltere (Londra, Cambridge, Brighton, Bristol, Manchester), İrlanda (Dublin), Malta ve Güney Afrika’da (Cape Town) dil okulları bulunmaktadır.

 

Ayrıca 18 yaş altı öğrenciler için de yaz okulları Embassy Summer adlı yan kuruluşu aracılığıyla Amerika, Kanada, İngiltere ve Malta’da hizmet vermektedir. Koray Bilen & Soner M. Uluğ İngilizce Kurs Merkezleri olarak 2014 yılından bu yana her yaz Londra-Docklands, University of East London kampüsünde öğrenciler Koray Bilen & Soner M. Uluğ eşliğinde eğitim almaktadırlar.

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