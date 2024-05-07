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LTB Başkanı Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
LTB Başkanı Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu ile bir araya geldi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun daveti ile gerçekleşen görüşmede, iki şehir ve kurum arasındaki iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam etmesi için ortak çalışma gruplarının genişletilmesine karar verildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında yer alan görüşmede, iki belediyenin birlikte gerçekleştirdiği çalışma kapsamları genişletilerek, ortak çalışma gruplarının; altyapı, üst yapı, kültürel miras, sanat, dış ilişkiler ile diplomasi, çevre, enerji ve sürdürülebilirlik ile sosyal mahrumiyetle mücadele konularında projeler geliştirilmelerine dair hem fikir olundu. Bu kapsamda iki belediyenin hem meclis üyelerinin hem de ilgili alanlardaki uzmanlarından oluşacak komitelerin çalışması konusunda mutabakata varıldı. 

LTB Başkanı Harmancı: "Önümüzdeki dönemde kardeşliğimizi stratejik ortaklığa dönüştüreceğiz"

Görüşmede, Başkan Harmancı öncelikle yeniden İBB Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, yeni dönem İstanbul için ortaya koyduğu vizyonun destek almasının önemli olduğunu söyledi. 

Başkan Harmancı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önümüzdeki dönemde iki şehrin kardeşliğini stratejik ortaklığa dönüştüreceklerini de belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu: "Önümüzdeki 5 yılda İstanbul-Lefkoşa dayanışmasını ve kardeşliğini daha ileriye taşımakta kararlıyız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevkidaşı ve yakın dostu Harmancı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önümüzdeki 5 yılın iki şehir için de önemli olduğuna vurgu yaptı. 

İmamoğlu, 2020 Aralık ayında Başkan Harmancı ile imza koydukları kardeş şehir protokolü ile birlikte yakın çalışmaya başladıklarını ifade ederek, şimdi de 5 yıllık sürede İstanbul-Lefkoşa dayanışması ile kardeşliklerinin daha da ileri bir noktaya taşınacağının altını çizdi

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