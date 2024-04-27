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İngiltere, Rus büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

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İngiltere, "Ülke topraklarındaki düşmanca faaliyetleri" gerekçesiyle Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İngiltere, Rus büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

İngiliz Dışişlerinden yapılan açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın Birleşik Krallık topraklarında düşmanca faaliyetler düzenlediği iddialarının yanı sıra Rusya'nın başka bir egemen devletin topraklarında bu tür faaliyetlere sponsorluk yaptığına dair rapor edilen davranışlarından kaygı duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Kelin'in söz konusu faaliyet iddiaları kapsamında Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı kaydedilen açıklamada bu faaliyetlere bir an önce son verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada Rusya kaynaklı tehditlere karşı müttefiklerle işbirliğinin süreceği kaydedildi.

İngiltere'de Kraliyet Savcılık Servisi tarafından dün yapılan açıklamaya göre Dylan Earl isimli bir kişi "Yabancı güç tehdit faaliyetlerine katıldığı" gerekçesiyle 10 Nisan'da gözaltına alınmış, 19-20 Nisan'da çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Earl, Ulusal Güvenlik Yasasına aykırı olarak kamu sağlığı ve güvenliğini riske atan bir eyleme hazırlık niteliğinde davranışta bulunmak, kundakçılık ve yabancı bir istihbarat servisine yardım etmekle suçlanıyor.

Aynı soruşturmada Paul English, Nii Mensah ve Jake Reeves kundakçılıkla suçlanırken Reeves hakkında ayrıca yabancı bir istihbarat servisinden maddi çıkarı kabul etmek suçlaması bulunuyor.

Dmitrijus Paulauska ise terör eylemleri hakkında bilgi sahibi olmakla suçlanıyor.

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